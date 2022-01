Come sta andando la Conferenza sul Futuro d’Europa, in arrivo le raccomandazioni dei cittadini “Nelle prossime settimane, i panel europei di cittadini si riuniranno per le loro sessioni finali. Inoltre, si svolgeranno le sessioni plenarie della Conferenza, dove i rappresentanti dei panel presenteranno le loro idee ai membri delle istituzioni europee, dei parlamenti nazionali e dei governi, e degli altri attori interessati”: lo afferma il Parlamento europeo in una nota spiegando a che punto è la Conferenza sul Futuro d’Europa.

A cura di Annalisa Girardi

Come sta andando la Conferenza sul Futuro d'Europa? Negli ultimi mesi centinaia di cittadini da tutto il Vecchio Continente hanno partecipato a diversi panel, ognuno con al centro una diversa tematica, per discutere e formulare una serie di conclusioni da portare all'attenzione dei deputati europei. Ora, nelle prossime settimane, faranno esattamente questo: come spiega lo stesso Parlamento europeo in una nota, avverranno le sessioni plenarie della Conferenza "dove i rappresentanti dei panel presenteranno le loro idee ai membri delle istituzioni europee, dei parlamenti nazionali e dei governi, e degli altri attori interessati".

L'obiettivo è quello di "trasformare le idee dei cittadini in impegni concreti per le istituzioni europee". Quanto formulato dai cittadini durante i panel, svoltisi sia online che in diverse città europee, è finora stato condiviso nella piattaforma digitale della Conferenza: sarà proprio questo il punto di partenza per la discussione al centro della plenaria. "In questa occasione, i cittadini incontreranno i rappresentanti delle istituzioni europee, dei parlamenti nazionali, delle autorità regionali e locali, oltre alla società civile", spiega il Parlamento europeo.

Per poi precisare anche a chi toccherà preparare la relazione finale della Conferenza. Toccherà al comitato esecutivo, formato da membri dell'Eurocamera, da rappresentanti del Consiglio e della Commissione, e anche da osservatori esterni. "La relazione sarà redatta in collaborazione con la plenaria, che avrà poi il compito di approvarla. Successivamente, il Parlamento, il Consiglio e la Commissione daranno seguito alle conclusioni della relazione", conclude la nota del Parlamento.