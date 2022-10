Come sarà la prima manovra economica del governo Meloni: così affronterà l’emergenza energetica Meloni e i suoi ministri lavorano alla manovra economica, che sarà concentrata in gran parte sull’emergenza energetica. Intanto, nelle prossime settimane, potrebbe arrivare un nuovo decreto Aiuti.

A cura di Tommaso Coluzzi

Giorgia Meloni è al lavoro sui "dossier più complessi", come ripete – praticamente da settimane – quotidianamente, mentre per il suo governo si avvicina lo spettro della prima manovra economica da completare in un contesto tra i più difficili degli ultimi decenni. Lo dimostra l'inflazione, salita a livelli record, e la crisi energetica che rischia di mettere in ginocchio famiglie e imprese. È tempo di correre per la presidente del Consiglio e i suoi ministri, tanto che continuano a circolare indiscrezioni che raccontano di un confronto serrato – anche con i tecnici – per trovare la quadra il prima possibile.

La legge di Bilancio, in ogni caso, avrà bisogno di tempo. In manovra a farla da padrone sarà il tema energetico: "Conterrà interventi importanti sulle bollette per imprese e famiglie, con un pacchetto energia che assorbirà i tre quarti delle risorse della manovra", spiegano all'Ansa fonti di governo. Il restante 25%, invece, sarà destinato ad altre varie misure. Tra queste dovrebbe esserci anche la questione pensioni, su cui il governo è tuttora al lavoro per trovare una soluzione che eviti il ritorno alla legge Fornero (e quindi allo scalone a 67 anni di età). In tutto ciò, con le stime del deficit programmatico che si stanno definendo nell'aggiornamento della Nadef, il tesoretto iniziale da cui partire per scrivere la manovra economica dovrebbe aggirarsi tra i 10 e i 21 miliardi di euro.

Nel frattempo, per provare a tamponare l'emergenza economica, Meloni e il suo governo riflettono su un decreto Aiuti quater, sulla scia di quanto fatto dall'esecutivo Draghi. Ci sarebbero circa nove miliardi lasciati in dote dall'ex presidente del Consiglio grazie al minor deficit che potrebbero essere utilizzati subito. Sulle misure da inserire in questo decreto, invece, non si sa molto: si parla del rinnovo del taglio delle accise sui carburanti – in scadenza il 18 novembre – ma anche della possibilità di replicare il bonus 150 euro per lavoratori e pensionati.