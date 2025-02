video suggerito

Come cambiano nel 2025 le detrazioni per familiari a carico: i chiarimenti dell'Inps sulle novità in manovra L'Inps con un messaggio ha chiarito le novità introdotte dalla legge di Bilancio in materia di di detrazioni per carichi di famiglia: vediamo cosa cambia dal 2025 sugli sgravi fiscali per ciascun figlio e per gli ascendenti conviventi con il contribuente.

A cura di Annalisa Cangemi

Con la legge di Bilancio 2025 il governo Meloni ha introdotto delle modifiche normative che riguardano le detrazioni fiscali riconosciute per ciascun figlio e per gli ascendenti conviventi con il contribuente. L'Inps ieri con un messaggio pubblicato sul suo sito ha chiarito ulteriormente i dettagli del provvedimento, che riguardano anche gli sgravi fiscali che vengono previsti per i genitori che contano almeno un figlio a carico.

Detrazioni per carichi di famiglia: cosa è cambiato con la manovra 2025

Con l'ultima manovra, da gennaio 2025, sono state introdotte modifiche in materia di detrazioni per carichi di famiglia. Per quanto riguarda i figli a carico, la detrazione per carichi di famiglia spettante è di 950 euro per ogni figlio, compresi quelli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, i figli del coniuge deceduto conviventi del coniuge superstite. Quando parliamo di figli a carico ci riferiamo ai figli con un'età inferiore a una determinata soglia, che dipendono dal genitore per il sostentamento finanziario. La principale novità della legge di Bilancio è legata al fatto che è stato fissato un tetto limite all’età in cui un figlio o una figlia potranno essere considerati a carico. Se prima rimanevano a carico tutti i figli, di qualsiasi età, con reddito inferiore a 2.840,51 euro, ora la soglia è fissata a 30 anni, a prescindere dal reddito. Gli unici soggetti per cui non conta questa soglia di età sono i figli che rientrano delle categorie protette dalla Legge 104.

L'articolo 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025) ha modificato l’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Al comma 1, lettera c) dell'articolo 12, con riferimento ai figli a carico si legge:

la detrazione per carichi di famiglia spettante è riconosciuta, nella misura e nei limiti reddituali ivi previsti, nell’importo massimo di 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, nonché i figli del coniuge deceduto conviventi del coniuge superstite, di età pari o superiore a 21 anni, ma inferiore a 30 anni, nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Ma nella legge di Bilancio c'è un'altra novità. È stato stabilito che le detrazioni Irpef per gli altri familiari fiscalmente a carico, diversi dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dai figli, spettano da quest'anno solo in relazione a ciascun ascendente (genitore o nonno) che conviva con il contribuente. Fino all'anno scorso invece, la legge prevedeva il diritto alla detrazione "per ogni altra persona indicata nell’articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria". Per essere considerati a carico questi soggetti, tra cui fratelli e sorelle, dovevano avere un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

Al comma 1, lettera d) dell'articolo 12 del TUIR, si legge:

la detrazione fiscale è riconosciuta, nella misura e nei limiti reddituali ivi previsti, nell’importo massimo di 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che vi hanno diritto, per ciascun ascendente che conviva con il contribuente;

È stata introdotta per legge anche una precisazione, e cioè che "Le detrazioni non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai familiari residenti all’estero".

L'Inps quindi nel messaggio di ieri, ha fatto sapere che, in qualità di sostituto di imposta, con effetto dal corrente anno, ha proceduto ad adeguare il sistema informativo delle ‘Detrazioni Unificate' in questo modo:

azzerando, in quanto non spettanti, le detrazioni per figli a carico che hanno compiuto 30 anni e non sono disabili;

revocando, in quanto non spettanti, le detrazioni per gli altri familiari a carico e inserita la possibilità di dichiarare che si tratta di soggetto ascendente convivente con il contribuente.

L'Inps inoltre ha ricordato che è compito del contribuente dichiarare di avere diritto alle detrazioni e comunicare tempestivamente eventuali variazioni al sostituto di imposta.