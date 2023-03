Cittadini di Cutro ricordano i migranti annegati nel naufragio, domani Piantedosi riferirà alla Camera Tra il 7 e l’8 marzo il ministro dell’Interno Piantedosi riferirà in Parlamento sul terribile naufragio di Steccato di Cutro. Intanto i cittadini del paese calabrese, a una settimana dalla tragedia, ricordano i migranti annegati.

A cura di Annalisa Girardi

Sono circa un migliaio le persone che ieri pomeriggio hanno partecipato al corteo a Steccato di Cutro per ricordare le vittime del naufragio avvenuto una settimana fa davanti alle coste calabresi. Una via crucis a cui hanno partecipato anche il vescovo di Crotone Angelo Raffaele Panzetta e l'imam della moschea di Cutro Mustafa Achik. La croce è stata realizza con i resti del barcone affondato.

Nelle ultime ore il bilancio si è aggravato ulteriormente. Sono almeno 71 le vittime accertate del naufragio, anche se si stanno ancora cercando tra i trenta e i quaranta dispersi. Continuano anche le indagini delle autorità, che dovranno stabilire si ci sono stati errori o omissioni nella catena dei soccorsi. La procura di Crotone acquisirà anche le testimonianze dei superstiti in incidente probatorio.

Domani è prevista l'informativa del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, alla Camera. Le opposizioni avevano infatti chiesto sia a lui che al ministro dei Trasporti (da cui dipende la Guardia costiera), Matteo Salvini, di riferire in Parlamento su quanto accaduto. Il titolare del Viminale sarà tra il 7 e l'8 marzo alle Camere, mentre il leader della Lega ha affermato di aver già detto tutto quello che aveva da dire a riguardo, lasciando Piantedosi a dare spiegazioni in Parlamento.

Nel frattempo è intervenuto sulla questione anche il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Che in un'intervista al Corriere della Sera ha affermato: "L'emergenza migratoria è il problema più grande che dovremo affrontare nei prossimi anni, forse decenni. E l'Italia, al di là delle speculazioni o delle polemiche politiche interne non può farlo da sola". Sul naufragio, poi ha aggiunto: "Sapere quanti interventi di salvataggio la Guardia di Finanza, la Guardia costiera fanno nei nostri mari? Nel 2022 hanno fatto 1.170 interventi di law enforcement, in cui hanno recuperato 38.507 migranti, e 917 interventi di search and rescue, con 57.028 migranti soccorsi. Abbiamo salvato migliaia e migliaia di vite, e tutti gli italiani lo sanno, ma purtroppo non sempre ci si riesce. Tra i migliaia di disperati he si affidano a scafisti criminali qualcuno, purtroppo, non ce la fa. Come nel naufragio di Steccato di Cutro".