Chi sono i sindaci e i governatori più amati d’Italia nel 2023: Sala e Bonaccini al primo posto Sono Beppe Sala e Stefano Bonaccini il sindaco e il governatore di Regione più amati d’Italia: è quanto emerge dall’ultima edizione del Governance Poll, redatto da Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore.

A cura di Annalisa Girardi

Chi sono i sindaci e i governatori più amati d'Italia? È la domanda a cui ha provato a rispondere il Governance Poll, redatto da Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore, indagando i consensi per gli amministratori locali da Nord a Sud. Il primo cittadino più amato del Paese è Beppe Sala, sindaco di Milano, mentre il presidente di Regione più popolare è quello emiliano romagnolo, Stefano Bonaccini: sono loro, entrambi esponenti del centrosinistra, i vincitori dell'ultima edizione del sondaggio, che hanno spodestato rispettivamente Luigi Brugnaro e Luca Zaia.

Per quanto riguarda i sindaci, quello di Milano mostra un indice di gradimento del 65% e si posiziona davanti a Marco Fioravanti, primo cittadino di Ascoli Piceno ed esponente del centrodestra al 64,5%, e ad Antonio Decaro, sindaco di Bari, di centrosinistra, al 64%. Il vincitore dell'ultima edizione, Brugnaro, sindaco di Venezia, quest'anno non arriva al podio e scivola al quarto posto al 63%. Dei primi dieci sindaci, con Sala in testa, la maggior parte sono del centrosinistra, ma i loro indici di gradimento sono in peggioramento, mentre salgono quelli del centrodestra.

La stessa tendenza emerge tra i governatori: quelli di centrosinistra perdono terreno, con solo Bonaccini che in un anno ha migliorato il suo risultato, mentre quelli di centrodestra si dividono più equamente tra coloro che aumentano e coloro che diminuiscono i consensi a loro favore. Ma vediamo la classifica: come abbiamo detto, Bonaccini è al primo posto, che toglie a Luca Zaia, passato invece in seconda posizione: per l'emiliano romagnolo sono il 69% degli elettori a esprimere la propria preferenza, mentre per Zaia si fermano poco più in basso, al 68,5%. Al terzo posto troviamo il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, con il 64%. Nella top ten dei governatori, oltre Bonaccini e il campano Vincenzo De Luca (che si piazza in nona posizione), sono tutti esponenti del centrodestra.