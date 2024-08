video suggerito

Chi sono i parlamentari più presenti e quelli più assenteisti: la classifica Chi sono i parlamentari più presenti e quelli che disertano più spesso le sedute dell'Aula? Due leghisti, insieme a un esponente di Fdi fanno il record a Palazzo Madama, con il 100% di presenze.

A cura di Annalisa Cangemi

Il Parlamento ha terminato i lavori per la pausa estiva la scorsa settimana, e riaprirà a settembre, dopo le vacanze. Un periodo di riposo necessario anche per i nostri parlamentari, anche se i giorni di lavoro quest'anno non sono stati gli stessi per tutti.

Tra i meno presenti c'è Umberto Bossi, per lui è record di assenze a Montecitorio, ma sono noti da anni i suoi problemi di salute. Tra gli assenteisti sul podio c'è sicuramente Antonio Angelucci, imprenditore ed editore, che dall'inizio della legislatura, cioè dal 13 ottobre 2022, ha mancato il 99,85% delle sedute, partecipando solo a 13 votazioni su 8.777 indette.

Al terzo posto, tra i parlamentari meno presenti, troviamo Marta Fascina, Forza Italia, l'ultima compagna di Silvio Berlusconi: il suo posto è rimasto vuoto nel 93,87% delle votazioni. Sono dati che emergono dalla classifica dei parlamentari, la cui attività si svolge tra martedì e giovedì, per tre giorni alla settimana.

Chi sono i deputati più presenti in Aula

Tra i parlamentari avvistati più spesso a Montecitorio ci sono sicuramente Alessandro Battilocchio di Forza Italia, con appena lo 0,05% di assenze, il vicepresidente di Avs Marco Grimaldi, che è stato lontano dagli appuntamenti di Montecitorio solo nello 0,16% delle volte e Italo Tremaglia (FdI), assente soltanto per lo 0,05% dei casi; Al terzo posto, quasi a pari merito, i dem Federico Fornaro e Andrea Casu che non sono stati registrati nell'emiciclo della Camera, rispettivamente: solo nello 0,50% e nello 0,64% delle convocazioni.

Mentre tra i presidenti dei gruppi parlamentari, il più presente è quello della Lega, Riccardo Molinari, che ha fatto registrare lo 0,88% delle assenze. Segue la capogruppo di Avs Luana Zanella, assente appena il 3,50% delle volte. Tommaso Foti, capogruppo alla Camera, ha saltato i lavori l'8,10% delle volte.

Chi sono i senatori più presenti

Fanno meno assenze i senatori, rispetto ai colleghi della Camera, anche se spesso il numero delle sedute è inferiore rispetto a quello del calendario di Montecitorio. Nella classifica di presenze a Palazzo Madama invece si registrano in particolare tre dati da record: Giorgio Maria Bergesio e Mara Bizzotto, entrambi della Lega, insieme ad Antonio Iannone di FdI, vantano il 100% delle presenze. Le prime posizioni se le aggiudica tutte il centrodestra: Gianni Berrino (FdI), Costanzo Della Porta (FdI), Sergio Rastrelli (FdI), Paola Ambrogio e Maria Cristina Cantù (Lega) seguono con il 99,9% delle presenze. Leggermente staccati troviamo Marco Lisei (FdI) e Vita Maria Nocco (FdI) con il 99,3%.

I senatori che si vedono meno in Aula sono Guido Castelli, Fratelli d'Italia, col 14,38% delle presenze, Claudio Borghi della Lega, col 36,86%, e Francesca La Marca, Partito Democratico, col 37,3%. I capigruppo Romeo (Lega) Patuanelli (M5s), e Malan (Fdi) hanno tutti oltre il 99% delle presenze.

Chi invece non sembra aver mai messo piede nell'Aula di Palazzo Madama per votare è il senatore a vita e architetto Renzo Piano, con lo 0% di presenze. Fa leggermente meglio Carlo Rubbia, con lo 0,04% di presenze. Anche in questo caso il distacco con Mario Monti è irrisorio. L'ex presidente del Consiglio vanta appena lo 0,81% di partecipazioni in Assemblea. Tra i meno assenteisti c'è Elena Cattaneo, che è la più presente dei senatori a vita (32,40%); ,entre Liliana Segre ha partecipato all'1% delle sedute.

I leader di partito meno presenti per i lavori dell'Aula

Tra i leader di partito che meno hanno preso parte ai lavori di Palazzo Madama ci sono Carlo Calenda, presente solo nel 50,5% delle sedute, e Matteo Renzi (55,53%).

La classifica di ministri: i più presenti e i più assenteisti della legislatura

Un discorso a parte va fatto per i membri del governo, spesso fuori in missione. Tra i ministri più presenti in Parlamento ci sono Giancarlo Giorgetti (assente nell'1,34% delle votazioni) e Raffaele Fitto (2,83%).