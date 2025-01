Chi sono i figli di Bettino Craxi e cosa fanno oggi Stefania e Bobo

video suggerito

A cura di Francesca Moriero

Si chiamano Stefania e Vittorio Michele, detto Bobo, i due figli di Bettino Craxi: entrambi hanno trovato il loro spazio nel panorama politico e culturale italiano, portando avanti, a loro modo, l’eredità del padre. La figura di Craxi, non ha infatti segnato solo la storia politica dell'Italia, ma anche quella della sua famiglia.

Bettino Craxi è stato uno dei protagonisti più influenti e controversi della politica italiana del secondo dopoguerra: Segretario del Partito Socialista Italiano (PSI) per oltre un decennio e Presidente del Consiglio dei Ministri dal 1983 al 1987. Fu un innovatore per molti e simbolo della crisi politica legata a Tangentopoli per altri. Costretto a lasciare l’Italia per evitare l’arresto, Craxi trascorse gli ultimi anni della sua vita ad Hammamet, città della Tunisia e luogo in cui morì a gennaio 2000.

Hammamet è anche il nome del film di Gianni Amelio, che andrà in onda domani, 22 gennaio 2025 in prima serata su Rai1. La pellicola racconta gli ultimi anni di vita di Craxi, durante il suo "soggiorno" in Tunisia, dopo la fuga dall’Italia. Attraverso uno sguardo intimo e riflessivo, l'opera esplora le vicende personali e politiche che hanno segnato l’epilogo della vita del celebre leader socialista, offrendo una prospettiva sul rapporto tra il potere, la solitudine e le contraddizioni di un’epoca storica assai complessa.

Chi è Stefania Craxi, senatrice e prima figlia di Bettino Craxi

Stefania Craxi

Stefania Craxi è nata il 25 ottobre 1960 a Milano. Dopo il diploma, ha intrapreso studi in ambito giuridico e si è dedicata a una carriera nella politica e nella gestione culturale: ha fondato la Fondazione Craxi, con l’obiettivo di preservare e valorizzare la memoria storica del padre. Dal 2018 è senatrice della Repubblica, eletta nelle file del centrodestra, e nel 2022 è diventata presidente della Commissione Esteri del Senato. Stefania Craxi ha tre figli ed è sposata con l'imprenditore Marco Bassetti.

Chi è Vittorio Michele Craxi, detto Bobo

Bobo Craxi

Bobo Craxi è nato il 6 agosto 1964 a Milano. Fin dalla giovinezza ha mostrato interesse per la politica, seguendo le orme del padre. Negli anni Novanta ha iniziato la sua carriera politica, assumendo fin da subito, differentemente dalla sorella, ruoli di spicco nel Partito Socialista Italiano (PSI). Dal 2006 al 2008 è stato sottosegretario agli Affari Esteri nel secondo governo Prodi, dove si è occupato principalmente di politiche per gli italiani all’estero e relazioni internazionali. Ha preferito poi dedicarsi a un ruolo più defilato, mantenendo comunque un impegno attivo nel dibattito politico e sociale, intervenendo occasionalmente su temi politici e storici legati alla figura del padre. Bobo Craxi è sposato e ha due figli.