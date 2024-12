video suggerito

Chi è Tommaso Foti, il nuovo ministro per gli Affari europei e il Pnrr al posto di Raffaele Fitto Tommaso Foti è il nuovo ministro per gli Affari europei, il Pnrr, il Sud e le Politiche di coesione del governo Meloni. Il capogruppo di FdI alla Camera ha preso il posto di Raffaele Fitto, dopo la nomina di quest'ultimo a vicepresidente esecutivo della Commissione Ue.

A cura di Giulia Casula

Tommaso Foti sarà il nuovo ministro per gli Affari europei, il Pnrr, il Sud e le Politiche di coesione del governo Meloni. Il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera prenderà il posto di Raffaele Fitto, nominato vicepresidente esecutivo della Commissione europea.

Oggi al palazzo del Quirinale, il capo dello Stato, Sergio Mattarella ha ricevuto Giorgia Meloni e ha firmato il decreto di dimissioni di Fitto, assegnando l'incarico a Foti che ha giurato davanti al presidente della Repubblica.

Nel week-end erano arrivate le dimissioni di Fitto, che aveva ringraziato la premier per la fiducia e il sostegno tramite i suoi profili social.

Nelle scorse ore le voci sul nome di Foti come sostituto di Fitto si erano già diffuse, con alcuni quotidiani che raccontavano di vari avvistamenti del meloniano nei pressi del Colle e di Palazzo Chigi.

Inizialmente si era ipotizzato uno "spacchettamento" delle deleghe, da dividere tra le diverse forze di maggioranza, ma alla fine si è deciso di tenerle assieme e di assegnare l'incarico ad un unico profilo.

Anche l'ipotesi sull'indicazione a nuovo ministro di un azzurro è saltata, nonostante i tentativi di pressing da parte di Forza Italia. In mattinata è arrivata la conferma: il meloniano otterrà tutte le deleghe che fino a sabato erano in capo a Fitto. Tra queste, alcuni dossier strategici come il Pnrr e la gestione del meridione.

Ora potrebbe essere Augusta Montaruli ad assumere il ruolo di capogruppo di Fdi alla Camera. La parlamentare infatti, è vice di Foti ed attualmente è in pole per prenderne il posto.

Chi è Tommaso Foti, il ministro che ha preso le deleghe di Fitto

Tommaso Foti, 64 anni, originario di Piacenza, è un politico di lunga data. La sua carriera inizia da giovanissimo, quando si iscrive a soli 16anni al Fronte della Gioventù, la giovanile dell'Msi.

Dopo aver mosso i primi passi nella politica locale nella sua Regione, l'Emilia-Romagna, nel 1996 arriva l'elezione alla Camera dei deputati, tra le fila di Alleanza Nazionale.

Al termine della sua militanza dentro il Popolo della Libertà, nel 2012 aderisce al neonato Fratelli d'Italia, con cui viene eletto nel 2014 consigliere regionale in Emilia-Romagna.

Nel 2018 torna in Parlamento in quota Fdi, con cui si ricandida alle politiche del 2022. Nello stesso anno, diventa capogruppo a Montecitorio al posto di Francesco Lollobrigida, divenuto ministro dell'Agricoltura.

Oggi il meloniano entra ufficialmente a far parte della squadra del governo Meloni. Tra i primi a complimentarsi con lui, il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi. La sua nomina è "un'ottima scelta. Una persona preparata e competente come ha già dimostrato da capogruppo di FdI alla Camera: siamo sicuri che saprà proseguire l'ottimo lavoro svolto da Raffaele Fitto in questi anni", ha dichiarato. "Raccogliere l'eredità del neo-commissario e vicepresidente della Commissione Europea sarà una sfida impegnativa per la quale Foti potrà contare sul supporto di tutto il centrodestra", ha proseguito.

Congratulazioni anche da Fdi, che sui profili social ha augurato un buon lavoro sia a Fitto che a Foti. "Certi che saprete svolgere al meglio i vostri incarichi per il bene dell’Italia", si legge.