video suggerito

Il ministro Raffaele Fitto si dimette: “Sono stati due anni intensi ed entusiasmanti” Il neo vicepresidente della Commissione europea ha rimesso ufficialmente il mandato di ministro del governo in carica. Il post per annunciare le dimissioni da ministro degli Affari europei, del Pnrr, della Coesione e del Sud: “Grazie a Giorgia Meloni perché senza la sua piena fiducia ed il suo quotidiano sostegno non avremmo raggiunto risultati così importanti”. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Susanna Picone

125 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Oggi ho rassegnato le dimissioni da ministro degli Affari europei, del Pnrr, della Coesione e del Sud. Dal giorno del giuramento nelle mani del presidente della Repubblica Mattarella sono trascorsi due anni, intensi ed entusiasmanti". A parlare è Raffaele Fitto, che nel tardo pomeriggio di oggi ha annunciato – tramite un post sul suo profilo Facebook – le dimissioni da ministro del governo Meloni.

Neo vicepresidente della Commissione europea, così Fitto dice ufficialmente addio a Palazzo Chigi. "Grazie a Giorgia Meloni – scrive Fitto nel suo messaggio – perché senza la sua piena fiducia ed il suo quotidiano sostegno non avremmo raggiunto risultati così importanti. Grazie ai colleghi di governo, a tutti i parlamentari, ai presidenti delle Regioni, ai sindaci ai presidenti delle Province ed ai rappresentanti del mondo produttivo e sociale per il loro costante e costruttivo contributo. Un grazie particolare a tutti i miei collaboratori, grandi protagonisti di una stagione per me indimenticabile".

"Non mi permetterei mai", aveva detto oggi Ignazio La Russa rispondendo ai cronisti che gli chiedevano se aveva dato suggerimenti alla presidente Giorgia Meloni per la sostituzione di Fitto. "Credo comunque che ci siano tante energie disponibili in Parlamento. Si può guardare certo anche fuori, ma alla fine – aveva detto il presidente La Russa – credo sia più facile trovare energie nella politica pronta". "Qualsiasi scelta farà Giorgia Meloni – aveva concluso – sarà dettata dall'interesse per l'Italia".

Da parte sua Meloni avrebbe discusso a lungo del dopo Fitto anche nel pranzo di metà settimana avuto con il presidente Sergio Mattarella, mettendo sul tavolo le varie possibilità.