Carta spesa ‘Dedicata a te’ prorogata e potenziata: chi può attivare la card e come dal 15 dicembre Il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida ha annunciato la proroga dei termini per l’attivazione della Carta ‘Dedicata a te’. Tutte quelle famiglie che non erano riuscite a ritirare la Carta o a effettuare la prima transazione entro lo scorso 15 settembre, potranno attivarla da venerdì 15 dicembre.

A cura di Annalisa Cangemi

"Prorogati i termini per l'attivazione della Carta ‘dedicata a te'. Tutte quelle famiglie, che non erano riuscite a ritirare la Carta o a effettuare la prima transazione entro lo scorso 15 settembre, potranno attivare la card e disporre, dal 15 dicembre prossimo, di 382,50 euro, somma alla quale ora si aggiungono i 77,20 euro da destinare all'acquisto di beni alimentari o di carburante". Lo ha annunciato il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.

La conferma arriva dopo la pubblicazione del decreto interministeriale Masaf-Mimit-Mef, con il quale viene potenziato lo strumento che registra un aumento di risorse di 100 milioni, passando così da 500 a 600 milioni di euro.

A chi spetta la carta acquisti spesa "Dedicata a te" e come funziona

La card Dedicata a Te è la carta di pagamento prepagata, destinata ai nuclei familiari con un ISEE fino a 15.000 euro, sulla quale è precaricato un contributo ‘una tantum' di 382,50 euro, destinato all'acquisto dei soli beni alimentari di prima necessità, carburanti e abbonamenti ai mezzi pubblici. Alla somma iniziale si sono aggiunti i 77,20 euro del bonus Benzina.

"La card è stata uno straordinario successo e l'efficacia della misura è dimostrata dai numeri: il 91% delle famiglie beneficiarie, con un ISEE inferiore a 15mila euro, individuate dall'Inps, ha utilizzato questo strumento per fronteggiare la difficile congiuntura economica e l'aumento dei prezzi dei beni di prima necessità", ha aggiunto il ministro Lollobrigida.

"Su una platea di beneficiari pari a 1,3 milioni di famiglie, più di 100mila nuclei non erano riusciti ad accedere alla misura nei tempi previsti. Per tale motivo, il Governo Meloni è intervenuto riaprendo i termini per la prima attivazione delle carte, che dovrà essere fatta entro il 31 gennaio 2024", ha detto ancora il ministro di Fdi.

"Oltre la metà delle famiglie ha preferito comprare prodotti freschi, quali ortaggi, frutta, pesce e carne, mentre oltre il 41% ha acquistato prodotti da scaffale, come pasta, biscotti e conserve. Questo provvedimento, che prevede una innovativa collaborazione tra Ministeri e per questo ringrazio i colleghi Urso e Giorgetti, non solo conferma la sinergia messa in atto tra i dicasteri dell'esecutivo guidato da Giorgia Meloni, ma ribadisce la nostra attenzione nei confronti delle famiglie che vivono un momento di difficoltà economica. Allo stesso tempo, rappresenta un sostegno alle filiere produttive italiane, un contributo alla crescita sia dei consumi interni sia del sistema economico nazionale. Per questo ringrazio anche il comparto della Grande distribuzione organizzata che continuerà a garantire un ulteriore sconto del 15% sugli acquisti effettuati con la carta".

Come si ottiene la social card e dove si ritira

Come è specificato sul sito di Poste Italiane, la carta non è richiedibile dal cittadino, i beneficiari della Carta Dedicata a Te vengono individuati dall’INPS e dai Comuni.​ Sono questi ultimi a comunicare agli interessati l’assegnazione del beneficio e le modalità di ritiro delle carte presso tutti gli Uffici Postali.​

Per il ritiro occorre presentare la comunicazione ricevuta, un documento d'identità in corso di validità e il codice fiscale. ​Per ritirare la carta è possibile recarsi in un qualunque ufficio postale. Il titolare della Carta Dedicata a Te doveva effettuare il primo pagamento entro il 15 settembre 2023, altrimenti avrebbe perso il beneficio.​ Ma sono stati estesi i termini per l'attivazione, e chi non era riuscito a ritirare la carta o a effettuare la prima transazione entro la data precedentemente fissata, avrà un'altra possibilità per usufruire del contributo dal 15 dicembre prossimo.