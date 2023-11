Carta acquisti spesa confermata nel 2024: a chi spetta il bonus, quanto vale e cosa si può comprare La carta acquisti spesa chiamata “Dedicata a te” torna nel 2024. Attualmente il bonus è di 382,50 a famiglia, a cui si sommano circa 80 euro per i carburanti, ancora da erogare. Per l’anno prossimo invece non è chiaro se sarà confermata la stessa somma.

A cura di Luca Pons

Con la manovra per il 2024, il governo Meloni ha confermato i fondi per la carta acquisti spesa, chiamata "Dedicata a te". Si tratta della card prepagata rivolta alle famiglie con un Isee al di sotto dei 15mila euro, che si può utilizzare per acquistare diversi prodotti alimentari di prima necessità (con l'esclusione di alcolici, ma anche altri beni). L'anno prossimo ci saranno 600 milioni di euro a disposizione per i beneficiari, che finora sono stati circa 1,3 milioni di nuclei familiari.

A chi spetta il nuovo bonus spesa nel 2024: i requisiti Isee

Il bonus spesa sulla carta acquisti spetta alle famiglie che hanno un Isee familiare più basso di 15mila euro. Non è possibile fare domanda: quest'anno, i beneficiari sono stati individuati direttamente dall'Inps, in cooperazione con i Comuni e i servizi sociali locali.

Questi enti hanno seguito i criteri fissati dal ministero: la soglia Isee, la residenza in Italia, ma anche l'esclusione di tutti coloro che ricevono già un qualche tipo di sostegno al reddito, che sia la Naspi, il reddito di cittadinanza o altri. Con priorità per i nuclei composti da almeno tre persone e con minorenni.

Negli scorsi mesi le famiglie indicate sono state contattate e hanno potuto ritirare alle Poste, e poi attivare, la propria carta prepagata. Non è ancora chiaro se nel 2024 ci sarà una nuova distribuzione, per coinvolgere anche le famiglie che rispettano i criteri ma non hanno avuto accesso al bonus finora. I soldi stanziati dal governo, in ogni caso, non permettono di allargare di molto la platea.

Quanto vale la social card "Dedicata a te"

Originariamente, la somma caricata sulla Postepay per il bonus spesa era di 382,50 euro per ogni famiglia (l'equivalente di un mese di spesa, in media). A fine settembre, di fronte al rincaro dei prezzi dei carburanti, il governo ha aggiunto circa 80 euro a famiglia da spendere nell'acquisto di benzina, che però non sono ancora stati erogati e potrebbero arrivare nei prossimi giorni.

Non c'è una somma ufficiale per il bonus spesa 2024. Si sa solamente che saranno 600 milioni di euro a essere distribuiti tra tutti. Se il numero di beneficiari rimanesse lo stesso (circa 1,3 milioni di famiglie) si parlerebbe di 450/460 euro a famiglia, all'incirca. Tutti i dettagli – le cifre, le tempistiche e le modalità di erogazione – saranno comunque stabiliti più avanti con un apposito decreto del ministero dell'Agricoltura.

Cosa si può comprare con la carta acquisti spesa 2024

Anche in questo caso, a fare chiarezza sarà un decreto atteso nei prossimi mesi. Per il momento si sa che la carta acquisti spesa è nata originariamente per consentire l'acquisto di alimentari di prima necessità:

carni suine, bovine, avicole, ovine, caprine, cunicole, pescato fresco

latte e derivati

uova

oli d’oliva e di semi

prodotti di panetteria, pasticceria e biscotteria

paste alimentari

riso, orzo, farro, avena, malto, mais e qualunque altro cereale o farine di cereali

ortaggi freschi e lavorati

pomodori pelati e conserve di pomodori

legumi, semi e frutti oleosi

frutta

alimenti per bambini e per la prima infanzia (incluso latte di formula)

lieviti naturali

miele naturale

zuccheri

cacao in polvere

cioccolato

acqua minerali

aceto di vino

caffè, tè, camomilla

L'ulteriore somma che sarà erogata nelle prossime settimane (circa 80 euro) si potrà usare per carburanti o anche per acquistare abbonamenti al trasporto pubblico. Non è esplicitato invece se anche nel 2024, con il nuovo bonus, resterà questa possibilità.