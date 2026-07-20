Carburanti, aumenti record per diesel e benzina: la mappa dei prezzi, dove conviene fare rifornimento

I prezzi dei carburanti continuano a salire. l gasolio supera i 2 euro, sia sulla rete stradale che in autostrada. Secondo gli ultimi dati aggiornati, le Regioni più economiche sono Marche, Lazio, Veneto ed Emilia-Romagna. Maglia nera per Sicilia, Bolzano, Friuli-Venezia Giulia e Calabria. Ecco la mappa dei prezzi e dove conviene di più rifornirsi.

Proseguono i rialzi di diesel e benzina. Con la fine del taglio delle accise e il riaccendersi delle tensioni attorno allo Stretto di Hormuz, tra Stati Uniti e Iran, i prezzi dei carburanti sono tornati a salire. Il gasolio supera i 2 euro, sia sulla rete stradale che in autostrada. Secondo gli ultimi dati aggiornati, le Regioni più economiche sono Marche, Lazio, Veneto ed Emilia-Romagna. Maglia nera invece per Sicilia, Bolzano, Friuli-Venezia Giulia e Calabria. Vediamo la mappa dei prezzi e dove conviene di più fare rifornimento.

Gli aumenti di diesel e benzina: quanto costano oggi

In base agli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio sui prezzi dei Carburanti del Mimit, relativi alla giornata di ieri, domenica 19 luglio 2026, il prezzo medio della benzina lungo la rete stradale è di 1,935 euro al litro. Il gasolio viaggia sui 2,091 euro al litro. In autostrada i prezzi salgono: sia il diesel che la verde superano i 2 euro (rispettivamente 2,025 euro al litro per la benzina e 2,164 euro al litro per il gasolio).

Un incremento, dicevamo, legato ai nuovi attacchi tra Usa e Iran e allo scadere dello sconto sulle accise disposto dall'esecutivo nei mesi precedenti. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso ha fatto sapere che il governo è pronto a intervenire nuovamente se la crisi internazionale dovesse protrarsi. "Siamo ben consapevoli che, se la guerra dovesse perdurare, saranno necessari altri interventi emergenziali sia sul fronte dei carburanti sia su quello della produzione di elettricità. Valuteremo e agiremo con tempestività", ha dichiarato.

In quali Regioni conviene di più fare il pieno

La Regione più conveniente in assoluto è le Marche, sia per la benzina (1,919 euro al litro) sia per il diesel (2,071 euro al litro). Tra le più economiche ci sono anche Lazio, Veneto ed Emilia-Romagna. Record negativo in Sicilia, dove la benzina arriva a 1,961 euro al litro, seguita dalla Provincia autonoma di Bolzano, Friuli-Venezia Giulia e Calabria.

La mappa dei prezzi di diesel e benzina in Italia

Ecco l'elenco dei prezzi di diesel e benzina per ogni Regione: