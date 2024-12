Candidata del Texas pro Trump, Valentina Gomez, mostra la punizione che vorrebbe per gli immigrati Valentina Gomez, candidata repubblicana del Texas, ha simulato con un video delle esecuzioni pubbliche per gli immigrati irregolari, suscitando forti polemiche. In passato, aveva già attirato critiche per aver bruciato libri LGBTQ+ con un lanciafiamme in Missouri. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

Valentina Gomez, la candidata repubblicana del Texas pro Trump, ha recentemente pubblicato un video in cui simula l’esecuzione di un migrante, proponendo esecuzioni pubbliche per gli immigrati senza documenti che, secondo lei, commettono crimini violenti contro gli americani. Il video, descritto da Gomez come una dimostrazione della sua opposizione all’establishment, ha rapidamente attirato l’attenzione, suscitando indignazione e preoccupazione sui social media.

Nel commento al video, la candidata al Congresso ha affermato: “Il fatto che il mio video sia stato limitato e il mio account sospeso dimostra a tutti voi che sono la minaccia più grande per l’establishment perché dico le cose come stanno”.

Ha inoltre incoraggiato gli spettatori a “rimanere armati”, intensificando le preoccupazioni riguardo alle implicazioni della sua retorica.

Il video in cui Gomez bruciava libri LGBTQ+

Non è la prima volta che Gomez adotta iniziative controverse. Già a febbraio scorso, quando si candidava per la carica di Segretario di Stato in Missouri, aveva diffuso un video in cui bruciava con un lanciafiamme almeno due libri LGBTQ+ presenti in una biblioteca pubblica del Missouri: “Queer: The Ultimate LGBTQ Guide for Teens” e “Naked: Not Your Average Sex Encyclopedia”.

Nel testo che accompagnava il video, Gomez prometteva – se eletta – di bruciare tutti i libri che, secondo lei, “adescano, indottrinano e sessualizzano i nostri bambini”.

Il video era accompagnato dagli slogan di Donald Trump, “MAGA” e “America First,” sebbene la colonna sonora utilizzata, “AMG”, fosse opera di artisti non americani: un rapper canadese e uno zambiano.

Chi è Valentina Gomez

Valentina Gomez, nata l’8 maggio 1999 a Medellín, Colombia, è un’investitrice immobiliare, finanziaria e attivista politica di origine colombiana naturalizzata americana.

È immigrata negli Stati Uniti con la sua famiglia nel 2009, stabilendosi a Jersey City, New Jersey. Gomez ha conseguito una laurea in Finanza presso la Central Connecticut State University nel 2019, seguita da un MBA in Finanza e Gestione Strategica presso la A.B. Freeman School of Business della Tulane University nel 2020.

Durante il suo percorso accademico, si è distinta come nuotatrice e ha rappresentato la Colombia a livello internazionale come membro della Squadra Nazionale Colombiana di Nuoto. Professionalmente, Gomez ha ricoperto ruoli significativi nel settore finanziario, incluso una posizione presso l'azienda multinazionale Nestlé, dove si è concentrata sull’ottimizzazione finanziaria e strategica, supportando i team di brand nel miglioramento delle performance e nell’ottimizzazione dei fondi.

È anche riconosciuta come investitrice immobiliare, gestendo un portafoglio immobiliare multimilionario.