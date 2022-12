Camera approva decreto Ministeri, il testo passa al Senato: cosa cambia La Camera ha approvato il decreto Ministeri, per il riordino delle funzioni e delle competenze attribuite ad alcuni ministeri. Il provvedimento passa ora al Senato.

A cura di Annalisa Cangemi

Via libera alla Camera al decreto Ministeri, con 164 voti a favore, 131 contrari e due astenuti. Il provvedimento, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri, passa ora all'esame del Senato. Il testo deve essere convertito in legge, pena la decadenza, entro il prossimo 10 gennaio.

Il decreto è composto da 15 articoli, e dà il via un complessivo riordino delle funzioni e delle competenze attribuite ad alcuni ministeri. Il ministero dello Sviluppo economico assume la nuova denominazione di ministero delle Imprese e del made in Italy, dicastero guidato da Adolfo Urso; il ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali assume la nuova denominazione di ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, con a capo Francesco Lollobrigida; il ministero della Transizione ecologica assume la nuova denominazione di ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, guidato da Pichetto Fratin; il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili assume la nuova denominazione di ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per il quale è stato scelto il ministro Matteo Salvini; il ministero dell'Istruzione assume la nuova denominazione di ministero dell'Istruzione e del Merito, al cui vertice siede Giuseppe Valditara.

Ieri il Terzo polo aveva votato insieme alla maggioranza sulla conservazione del termine "merito" nella rinnovata denominazione del dicastero di viale Trastevere, respingendo dunque gli emendamenti presentati da Partito democratico, Movimento cinque stelle e Alleanza Verdi e Sinistra, tesi a cancellare appunto la parola "merito", concetto ritenuto discriminatorio nei confronti dei ragazzi che partono da condizioni svantaggiate, rispetto a chi ha più possibilità dalla nascita.