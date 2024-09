Calenda dopo gli addii di Gelmini, Carfagna e Versace: “Lasciano un partito che le ha accolte e valorizzate”

video suggerito

A cura di Annalisa Cangemi

Azione perde pezzi. Il campo largo, l'alleanza delle sinistre, non convince Mariastella Gelmini, Mara Carfagna e Giusy Versace, che hanno seguito la strada del deputato Enrico Costa – tornato in Forza Italia – e ieri hanno detto addio al leader Carlo Calenda, per riavvicinarsi al centrodestra. Un bilancio negativo per Carlo Calenda, che nel giro di 48 ore perde ben 4 parlamentari su 13.

Nel pomeriggio di ieri i primi annunci sono di Gelmini e Versace, poi anche Mara Carfagna le segue a ruota. Tutte erano approdate dentro Azione dopo aver fatto parte di Forza Italia, con cui Gelmini e Carfagna erano anche state anche al governo come ministre. La ragione della rottura è legata all'alleanza con M5s e Avs per le regionali in Emilia Romagna, Liguria e Umbria, appunto il cosiddetto campo largo.

La prima a parlare è l'ex ministra del Berlusconi quater, che nel pomeriggio ufficializza l'addio al partito di Carlo Calenda con una nota: "Il mio percorso in Azione si conclude oggi, resta un rapporto di stima con Calenda ma e scelte politiche del movimento a cui ho aderito con entusiasmo due anni fa vanno in una direzione che non posso condividere perché significativamente diversa da quella originaria".

Passano poche ore e in serata viene ufficializzata un'altra defezione' quella dell'ex atleta paralimpica, Versace: "Nell'incontro avvenuto oggi con Calenda gli ho confermato la stima e l'affetto che nutro nei suoi confronti e la gratitudine per la fiducia riposta in me, ma, al contempo, devo prendere atto che le scelte politiche, benché legittime, portano il partito in una direzione che non è quella che auspicavo".

E se il deputato Costa è tornato in Forza Italia, partito di cui faceva parte fino al 2013, la senatrice Gelmini, ormai ex portavoce e vicesegretaria di Azione, e Versace si sono iscritte al gruppo Misto di Palazzo Madama. Sarebbero però pronte ad approdare in ‘Noi Moderati', la formazione centrista guidata da Maurizio Lupi, che fa parte della maggioranza di centrodestra.

La reazione di Calenda

Carlo Calenda su X rilancia un post del profilo del partito: "Prendiamo atto con rammarico della decisione di Mariastella Gelmini, Giusy Versace e Mara Carfagna di lasciare un partito che le ha accolte e valorizzate in un momento particolarmente critico del loro percorso politico. Rispettiamo le scelte personali ma riteniamo grave e incoerente passare dall'opposizione alla maggioranza a metà legislatura contravvenendo così al mandato degli elettori. Una pratica che contribuisce ad allontanare i cittadini dalla politica. Azione rimarrà invece dove i cittadini l'hanno messa: al centro e all'opposizione del Governo e continuerà a lavorare per costruire un'alternativa ad un bipolarismo fallimentare".