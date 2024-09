video suggerito

Mariastella Gelmini lascia Azione di Carlo Calenda: "Si sta spostando verso il centrosinistra" Mariastella Gelmini, senatrice di Azione ed ex ministra (sia con il partito di Calenda che con Forza Italia), ha annunciato il suo passaggio al gruppo Misto. Non è ancora noto quale sarà il suo prossimo partito. "Le scelte politiche del movimento a cui ho aderito con entusiasmo due anni fa vanno in una direzione che non posso condividere", ha detto.

A cura di Luca Pons

"Il mio percorso in Azione si conclude oggi. Ho avuto con Carlo Calenda un confronto sereno e leale e per quanto mi riguarda la stima e la gratitudine nei suoi confronti restano immutati, ma le scelte politiche del movimento a cui ho aderito con entusiasmo due anni fa vanno in una direzione che non posso condividere perché significativamente diversa da quella originaria". A scriverlo in una nota è stata Mariastella Gelmini, ex ministra, fino a oggi senatrice, portavoce e vicesegretaria di Azione.

Il malcontento di Gelmini nei confronti dell'avvicinamento di Azione al ‘campo largo', il progetto di alleanza che include Pd, Movimento 5 stelle e Alleanza Verdi-Sinistra, era noto da tempo. Per quanto Carlo Calenda, leader di Azione, sia stato più volte decisamente critico nei confronti dell'ipotetica alleanza, il suo partito nelle elezioni in Liguria, Emilia-Romagna e Umbria sosterrà il candidato dell'opposizione. Per questo, Gelmini ha detto di non condividere più la direzione politica. Prima di entrare eventualmente in un altro partito, Gelmini passerà al gruppo misto in Senato.

"Il mio disagio di questi mesi è noto e la decisione di entrare nel campo largo in un'alleanza che comprende il Movimento 5 Stelle e la sinistra di Bonelli e Fratoianni nelle tre Regioni che andranno al voto in autunno, mi costringe a prendere atto con rammarico che non posso rimanere", ha spiegato ancora l'ex esponente di Forza Italia e ministra nei governi Draghi e Berlusconi. "Anche perché non provengo dalla sinistra e non intendo aderirvi adesso: ero e resto una moderata popolare e continuerò con linearità le medesime battaglie".

"Le legittime scelte regionali, per il contesto in cui sono maturate in particolar modo in Liguria, sono, come è di tutta evidenza, la premessa per uno spostamento di Azione verso il centrosinistra e per la costruzione di un'alleanza politica ‘contro', cui non intendo partecipare", ha concluso la senatrice. "Ringrazio tutta la comunità di Azione per il percorso fatto finora ma da domani il mio lavoro in Parlamento continuerà nel gruppo Misto".

Gelmini non ha annunciato quale sarà il suo prossimo schieramento politico. Nelle scorse settimane, alcune indiscrezioni di stampa avevano parlato di un passaggio a Fratelli d'Italia, che però al momento non è confermato. Tra le altre ipotesi teoricamente sul tavolo ci sarebbe Italia viva, di Matteo Renzi, o più probabilmente un partito del centrodestra, come Forza Italia o Noi moderati. Non solo, ma secondo diversi retroscena Gelmini non sarebbe l'unica esponente di spicco intenzionata a lasciare Azione: potrebbe seguirla anche Mara Carfagna, che nel 2022 era uscita da Forza Italia proprio insieme a Gelmini per entrare in Azione. Anche la ex atleta paralimpica Giusy Versace, in Forza Italia fino al 2022 e oggi senatrice del partito di Calenda, potrebbe uscire.