Nordio, in diretta il voto sulla mozione di sfiducia alla Camera: si parte con l’intervento del ministro alle 9:30

Il voto di sfiducia a Carlo Nordio in diretta dalla Camera: la mozione di sfiducia al ministro della Giustizia alle ore 9.30 per il caso Almasri. I partiti di opposizione voteranno tutti a favore, con l'eccezione di Azione di Carlo Calenda che uscirà dall'Aula in protesta. La mozione è stata presentata a seguito della gestione del caso Almasri da parte del ministro Nordio, che non è stato chiaro sulle decisioni prese per liberare il generale libico. L'hanno sottoscritta Pd, M5s, Verdi-Sinistra, Italia viva e +Eurpoa: anche in questo caso, solo Azione si è tirata indietro. La discussione si è svolta il 25 febbraio, oggi si tiene l'intervento del ministro e poi la votazione dei deputati.

0

13 minuti fa 08:45 Dove seguire il voto sulla mozione di sfiducia a Nordio in diretta streaming L'intervento del ministro Nordio, le dichiarazioni di voto dell'opposizione e poi la votazione stessa si potranno tutte seguire in diretta streaming sul canale della Camera. La diretta è trasmessa anche da Fanpage.it, che seguirà l'evento con tutti gli aggiornamenti e le notizie. A cura di Luca Pons 27 minuti fa 08:31 Mozione di sfiducia a Nordio, news in diretta sul voto alla Camera Oggi, mercoledì 26 marzo, alle 9.30 la Camera si riunisce per votare la mozione di sfiducia al ministro della Giustizia Carlo Nordio. L'opposizione si dividerà: Azione, il partito di Carlo Calenda, ha deciso di non firmare la mozione e uscirà dall'Aula al momento del voto per protesta. Tutti gli altri, invece, sono a favore. Al centro della mozione c'è il comportamento di Nordio nel caso Almasri: il ministro inizialmente non ha chiarito perché abbia deciso di scarcerare il generale libico ricercato dalla Corte penale internazionale, e quando l'ha fatto ha usato argomentazioni che per l'opposizione sono state deboli e contraddittorie. Oggi il ministro risponderà alle accuse, poi si procederà con la votazione nominale. L'esito è scontato, dato che la maggioranza di centrodestra resta a sostegno del ministro. A cura di Luca Pons