Btp Valore, lunedì 6 maggio al via la quarta emissione del titolo

A cura di Annalisa Cangemi

Prende il via domani, lunedì 6 maggio, la quarta emissione del Btp Valore. Il titolo, pensato esclusivamente per i piccoli risparmiatori, prevede cedole nominali pagate trimestralmente e una scadenza di 6 anni con un premio finale extra pari allo 0,8% del capitale investito, per chi procederà all'acquisto dell'obbligazione entro il termine del 10 maggio e la manterrà lungo l'intera durata fino alla scadenza dei 6 anni

Per l'emissione di maggio sono fissati tassi minimi garantiti al 3,35% dal primo al terzo anno, e al 3,90% dal quarto al sesto anno. Come si diceva, il collocamento terminerà venerdì 10 maggio (fino alle ore 13), a meno che non venga disposta una chiusura anticipata. E solo allora verranno annunciati i tassi cedolari definitivi che potranno essere confermati o rivisti al rialzo, in base alle condizioni di mercato del giorno di chiusura dell'emissione.

Come per tutti gli altri titoli di Stato, anche in questo caso è prevista la tassazione agevolata al 12,5% su cedole e premio fedeltà e l'esenzione dalle imposte di successione.

Il codice ISIN del titolo durante il periodo di collocamento è IT0005594491. L'investimento minimo è pari a 1.000 euro e non sarà applicato alcun tetto massimo assicurando la completa soddisfazione degli ordini, salvo la facoltà da parte del ministero di chiudere anticipatamente l'emissione. sottoscrittori, come sempre, potranno cedere, interamente o in parte, il titolo prima della sua scadenza, senza vincoli e alle condizioni di mercato.

Secondo quanto previsto dall'ultima legge di Bilancio, i titoli di Stato e altri prodotti finanziari garantiti dallo Stato vengono esclusi dal calcolo dell’Isee fino ad un limite massimo complessivo di 50mila euro. A giorni si attende il via libera delle modifiche al DPCM 159/2013, grazie alle quali sarà possibile escludere anche il quarto Btp Valore dal calcolo dell'Indicatore corrente e di quello ordinario dal 2026.

Da giugno 2023, nelle tre precedenti edizioni del Btp Valore il Tesoro ha raccolto oltre 50 miliardi di euro in sottoscrizioni, di cui solo nella terza 18,3 miliardi.

Come si comprano i Btp Valore

Il Btp Valore potrà essere acquistato facilmente dal risparmiatore attraverso il proprio home banking, se abilitato alle funzioni di trading online, o rivolgendosi alla banca o all'ufficio postale presso cui si possiede un conto corrente e il conto deposito titoli.

Il collocamento avrà luogo sulla piattaforma MOT (il mercato telematico delle obbligazioni e titoli di Stato di Borsa Italiana) per il tramite di due banche dealers: Intesa Sanpaolo S.p.A. e UniCredit S.p.A.