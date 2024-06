video suggerito

L'oroscopo della settimana dal 1 al 7 luglio 2024: Leone e Ariete alzano la testa

Nell'oroscopo della settimana, che va da lunedì 1 luglio a domenica 7 luglio 2024, assisteremo al passaggio di Mercurio dal segno emotivo e intuitivo del Cancro al segno più ambizioso e sicuro del Leone. Ci sarà un cambiamento nell'energia comunicativa che diventerà più diretta e grandiosa, e ci sarà una maggiore volontà a esprimere le proprie idee con entusiasmo e creatività. Inizia un mese ottimo per farsi notare attraverso i propri progetti, le proprie iniziative e le proprie attività, attenzione solo a non essere troppo narcisisti ed egoriferiti.

Oroscopo settimanale 1-7 luglio 2024: le previsioni segno per segno

Le previsioni della settimana per tutti i segni zodiacali: ecco cosa ci riservano le stelle nella settimana dall’1 al 7 luglio 2024.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Settimana in miglioramento, amico dell'Ariete, specie se appartieni alla prima decade del segno. Da mercoledì potresti sentirti particolarmente ispirato e avere delle intuizioni fortunate. La testa si alleggerisce, il pensiero scorre più fluido e, anche se non sei ancora al massimo della tua socievolezza, sei sulla buona strada. Venerdì e sabato potresti dover gestire qualche imprevisto emotivo, ma già da domenica tornerà il sorriso.

Voto 7+

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Sei indeciso se invitare o meno il tipo o la tipa a uscire? Ti do un consiglio con il cuore: fallo! E se fossi in te mi organizzerei per lunedì stesso, quando la Luna che transita nel tuo segno si congiunge a Marte e fa l’occhiolino a Venere. Potrebbe essere un incontro da non dimenticare, come l'incontro tra Jack e Rose sulla prua del Titanic. Ma visto che vogliamo un finale migliore di quello di quel film, prenditi del tempo per mettere bene a fuoco quello che ti sta capitando, così da poter orientare al meglio le tue azioni future.

Voto 8

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Questa settimana, cari Gemelli, la fortuna vi sorride come una scimmietta a cui vengono offerte delle banane mature. Piacevoli sorprese potrebbero bussare alla vostra porta, portandovi gioia e meraviglia. Mantenete un atteggiamento di apertura e di fiducia verso il mondo e il mondo vi ricompenserà. La vostra stella brilla forte, perché non partecipate a qualche gioco o concorso? Chissà non siate voi i prossimi estratti! Cuore leggero, animo gioioso, energia positiva e una grande capacità di vedere il lato luminoso delle situazioni.

Voto 9

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Sei un po’ come un tramonto d’estate, amico del Cancro, incanti chiunque ti osservi e abbia a che fare con te. La tua presenza porta un tocco di magia e serenità, rendendo ogni momento trascorso insieme a te indimenticabile. Non mi stupirei se in questi giorni incontrassi l’altra metà della mela o se venissi folgorato da un colpo di fulmine. Venere, sostenuta da Saturno, ci dice che se ciò accadesse potrebbe nascere qualcosa di davvero importante. Per chi è già in coppia i legami importanti si consolidano… sfruttate il weekend per festeggiare!

Voto 9 e mezzo

Leone (23 luglio – 22 agosto)

La settimana sembra iniziare con il solito registro delle ultime settimane: pile scariche e nervi scoperti, ma da mercoledì entra nel tuo segno Mercurio che, grazie agli scambi con Plutone e Nettuno, riaccende la tua mente portando ispirazione, trasformazione, sfide e creatività, specie se sei della prima decade del segno. Nella giornata di domenica vivrai emozioni molto intense, alcune delle quali anche un po’ contrastanti, che ti porteranno, però, ad avere una maggiore consapevolezza e chiarezza di ciò che provi.

Voto 7 e mezzo

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Determinazione e costanza potrebbero portarti dritta alla meta come un maratoneta che finalmente, passo dopo passo, raggiunge l’agognato traguardo. Non fermarti proprio ora, dunque, anche se mercoledì e giovedì ti sentirai un po’ demotivata. Sappi che è solo una piccola parentesi momentanea che potrai sfruttare per riposarti un po’, ma poi nel weekend l’Universo ti vorrà di nuovo in careggiata e la Luna sarà lì, pronta a tenderti una mano, rendendoti affabile, socievole e anche molto affascinante.

Voto 8

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Se devi scegliere un giorno di questa settimana per spostarti, per affrontare un incontro di lavoro o esporre le tue idee e i tuoi progetti, punta tutto su mercoledì, quando Luna e Giove si coalizzeranno mandandoti influssi benefici e Mercurio, in aspetto a te favorevole, sosterrà i tuoi talenti e renderà i tuoi discorsi interessanti per i tuoi interlocutori. Non lasciare che l’insicurezza che potrebbe venire a galla venerdì e sabato, complice una Luna che metterà alla prova la tua emotività, metta in discussione quanto raggiunto. Domenica l’umore cambia e torni a essere brillante e sprint.

Voto 7

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Tieni a bada i nervi lunedì e martedì perché potresti esplodere come una pentola a pressione… un po’ troppo sotto pressione! Sembrerebbe l’avvio di una delle settimane più brutte dell’anno, ma qui devo smentirti, caro amico Scorpione, perché si trasformerà in una settimana dove le emozioni, quelle belle, saranno le protagoniste. C’è della tenerezza nell’aria, c’è la voglia di condividere sentimenti dolci e profondi, ma anche di pianificare e guardare le relazioni in un’ottica un po’ più a lungo termine. Domenica non lasciare che i tuoi dubbi prendano il sopravvento, ricordati sempre che il tuo intuito difficilmente fallisce!

Voto 7/8

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Dopo una prima parte della settimana con il motore un po' ingolfato e qualche difficoltà a carburare, la seconda parte si prospetterà del tutto differente. Mercurio, dal segno del Leone, ti infonderà energia e vitalità accendendo il tuo intuito, favorendo la tua creatività e portando idee brillanti. Anche il desiderio di avventura sarà stuzzicato, spingendoti a cercare nuove opportunità. Chiusura in bellezza domenica: giornata ideale per passare del tempo con gli amici o dedicarti a ciò che ti appassiona. La tua presenza e le tue parole saranno molto apprezzate.

Voto 7/8

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Questa estate la senti faticosa come un lungo trekking sotto il sole cocente affrontato con poche scorte d’acqua, senza cappello e senza crema solare. Se davvero ti trovassi in una situazione del genere, ti consiglierei di fermarti all’ombra del primo albero che incontri per un tempo indefinito, fino a quando non avrai recuperato tutte le tue forze. Se questa settimana hai impegni contingenti, concentrali nelle giornate di lunedì e martedì, quando la Luna in Toro, complice anche Marte, ti aiuterà a ottenere risultati concreti. Per il resto, fossi in te, staccherei la spina mettendo un bel cartello "Do not disturb" sulla maniglia della tua stanza.

Voto 6 e mezzo

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Inizi la settimana nervoso come un tifoso di calcio davanti la TV ai tempi supplementari della partita della sua squadra del cuore. Le giornate di mercoledì e di giovedì saranno importanti per ritrovare un po’ di serenità e centratura che ti serviranno per affrontare la sfida che Mercurio, dal segno del Leone, ti lancerà: lui ti vorrebbe sicuro e carismatico nel modo di comunicare e di proporre le tue idee, ma proprio questa sua sfrontatezza a te destabilizza e rischia di farti impantanare nei grovigli della tua mente, portandoti verso idee confuse e non in linea con la tua essenza. Pondera bene e prenditi del tempo per riflettere prima di esporti.

Voto 6

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Continua il caldo abbraccio del cielo nei vostri confronti, cari Pesci. Vi sentite in sintonia con voi stessi e con le persone a voi vicine e vi sentite protetti. Solo mercoledì o giovedì potreste avere qualche pensiero, ma è davvero poca cosa. Godetevi questa atmosfera rilassata, la vostra casa e la vostra famiglia e prendete del tempo per coccolare e coccolarvi: è il momento perfetto per esprimere amore e riceverlo pienamente, magari organizzando un bel pranzetto domenicale con i vostri cari… sono sicura che sarebbe molto gradito!

Voto 8 e mezzo