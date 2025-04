L’oroscopo della settimana dal 21 al 27 aprile 2025: Pesci e Ariete molto intensi

video suggerito

Nell'oroscopo della settimana dal 21 al 27 aprile 2025, il Sole in Toro forma una quadratura con Marte in Leone lunedì, creando tensione tra desiderio di stabilità e impulso all’azione soprattutto per i segni fissi (Toro, Leone, Scorpione e Acquario). Sarà un momento in cui ci si potrà sentire sfidati nel bilanciare il bisogno di sicurezza con il coraggio di intraprendere nuovi cammini: da un lato l’urgenza di consolidare ciò che si possiede, dall’altro il richiamo a mettersi in gioco.

Mercoledì, il Sole in Toro entra poi in quadratura con Plutone, portando alla luce conflitti nascosti che potrebbero richiedere trasformazioni profonde. È il momento di guardare negli occhi ciò che si è evitato, di scavare sotto la superficie per comprendere quali paure o desideri inconsci guidano le nostre scelte. Per qualcuno sarà una crisi, per altri una catarsi: dipende da quanto si è disposti a lasciar andare vecchie strutture.

Venerdì Venere in Pesci si congiunge a Saturno, invitando a consolidare legami affettivi e a portare maggiore responsabilità nelle relazioni, soprattutto i segni d’acqua (Cancro, Scorpione, Pesci), ma anche a confrontarsi con limiti e aspettative i restanti segni mobili (Gemelli, Vergine e Sagittario). Domenica Marte in Leone si oppone a Plutone, creando un campo di tensione intensa, in cui le lotte di potere e le dinamiche di controllo potrebbero esplodere in modo teatrale. L’energia sarà potente, ma dovrà essere incanalata con consapevolezza: le azioni impulsive o le reazioni egoiche potrebbero portare a scontri o rotture.

La settimana si chiude con la Luna Nuova in Toro domenica sera, che offre l’opportunità di iniziare nuovi progetti concreti e mettere radici con una prospettiva di crescita stabile e duratura soprattutto ai segni di terra (Toro, Vergine, Capricorno), ma anche a chi ha bisogno di tornare a un senso di essenzialità e presenza. È una Luna che parla di casa, di corpo e di risorse: un invito a coltivare ciò che nutre davvero.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Hai riacceso il motore dell’aereo e stavolta sei tu il comandante in cabina di pilotaggio. Le mani ferme sui comandi, lo sguardo dritto oltre le nuvole: c’è un piano di volo, sì, ma nulla che non possa essere corretto in tempo reale, se sei tu a tenere la rotta. Il decollo è netto, deciso, persino elegante. La mente è limpida, la parola affilata, l’istinto sincronizzato con la volontà. Hai quella forza magnetica che non urla, ma attira. Quella presenza che non impone, ma guida. Sei risoluto, veloce, lucidissimo. Eppure, nonostante la potenza che senti salire dentro di te, mantieni una certa grazia nei gesti, come un aviatore che saluta il personale di terra con un bel sorriso.

Voto 8 +

Toro (21 aprile – 20 maggio)

In apparenza ti muovi lento e composto, come un pianista che accorda il suo strumento prima di un concerto. Nessuno direbbe che dentro di te stia montando un temporale. Ma basta una parola stonata, una richiesta invadente, e zac: la pazienza si spezza come una corda troppo tesa. Ti conviene scegliere bene dove entrare e con chi parlare questa settimana. Non per paura, ma per rispetto verso la tua energia, che in questi giorni è preziosa e instabile. Alcuni momenti sembrano fatti apposta per testare i tuoi nervi. Da venerdì, però, il clima cambia. Una forza più solida si fa sentire, come se ritrovassi la struttura sotto il caos. E domenica, con la Luna Nuova nel tuo segno, potresti anche non sapere ancora dove andare, ma sarai sicuro di non voler tornare indietro.

Voto 5/6

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

La vostra settimana è un susseguirsi di stimoli, idee brillanti, inviti che non potete proprio rifiutare. I progetti sembrano moltiplicarsi sotto le vostre dita e ogni conversazione si trasforma in una scintilla creativa. Non che l’amore non vi interessi, ma in questo momento sembra proprio fuori fuoco. Lasciate che le chiacchiere tra amici e le risate siano il vostro carburante. Vi piace sentirvi liberi, senza impegni che vi tengano incatenati a discussioni emotive. Eppure, tra un’idea e l’altra, la vostra mente vola, trovando spazio per riflessioni che potrebbero, un giorno, scoprire anche un lato più profondo. Ma non ora. Ora è tempo di far vibrare la vostra curiosità, senza farvi distrarre troppo da nulla che sembri troppo serio.

Voto 6 e mezzo

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Ti senti come un artigiano che lavora con calma alla propria opera, mentre il resto del mondo corre frenetico. Hai una certezza: la passione è una risorsa che hai imparato a nutrire e a coltivare. Non si tratta solo di grandi slanci, ma di quei momenti in cui ti concedi di vivere appieno, assaporando ogni sfumatura della vita. Un caffè bevuto lentamente, una risata rubata, un sorriso inaspettato che trasforma una giornata grigia in qualcosa di speciale. Non ti serve una tempesta per sentire il brivido della passione. Non è più questione di inseguirla, ma di accoglierla quando arriva, come un riflesso che nasce spontaneo. E anche quando ti sembra che ci siano ostacoli da superare, capisci che ogni sfida ti sta insegnando a consolidare qualcosa di autentico e profondo e che ha il potere di durare nel tempo.

Voto 8 +

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Ogni parola che pronunci ha il potere di risuonare nell’aria e la tua presenza è così forte che sembra quasi di sentire una folla applaudirti in sottofondo. La sicurezza che ora ti accompagna non è più solo un pensiero fugace, è una consapevolezza che ti esplode dentro. Potrebbero esserci alcune sfide da affrontare, ma in questo momento non c'è niente che possa fermarti. Piuttosto le difficoltà diventano come ostacoli da saltare con un salto di danza, una coreografia che è tutta tua. Ti senti pronto a far spazio a te stesso, senza chiedere permesso. Se ci fosse qualcuno accanto a te, si sposterebbe subito per farti passare: il mondo ha bisogno di sentirti, e tu non hai intenzione di nasconderti.

Voto 8

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Questa settimana, cara Vergine, la tranquillità a te tanto cara sembra un po' minacciata, non da fuori, ma da dentro. Mentre il Sole ti sorride dal segno del Toro con la sua energia positiva, Venere in opposizione ti spinge a fare i conti con le relazioni, forse troppo ingombranti, che ti stanno chiedendo di cedere qualcosa che non sei pronta a dare. Ti senti come se stessi cercando di sistemare un puzzle, ma ti accorgi che qualche pezzo non si incastra più. Forse hai semplicemente bisogno di fare un passo indietro e riflettere. Invece di cercare di forzare le cose, sistemale a modo tuo, con calma e precisione. In questo momento l’amore è un po’ un lusso che non sei sicura di volerti concedere.

Voto 6

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Ti senti sospesa in un limbo di indecisione. È come se fossi immersa in una nebbia densa dove ogni scelta, anche la più semplice, ti appare avvolta da un mistero che non riesci a svelare. La tua mente è affollata di pensieri contrastanti, mentre le parole che escono dalla tua bocca sembrano sempre troppo fragili, come una bolla di sapone pronta a scoppiare. Forse, in fondo, ti piacerebbe che qualcun altro prendesse in mano le redini della situazione. Eppure, Marte in bell'aspetto ti offre un po' di energia per affrontare questo momento di incertezza, anche se l’opposizione che fa a Plutone domenica ti ricorda ancora una volta che le scelte non sono mai davvero facili.

Voto 6 +

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Sei sempre in allerta e pronto a smascherare qualsiasi cosa sembri troppo bella per essere vera. Dietro ogni invito, ogni proposta, vedi qualcosa di poco chiaro e la tua spia interiore non smette di scattare. Nonostante Sole e Marte mettano un po’ di sale sulle tue ferite e la Luna Nuova di domenica non troppo favorevole ti spinge a fare attenzione a dove metti i piedi, Venere ti regala un po’ di dolcezza e ti ricorda che ogni tanto la vita può essere più tenera di quanto pensi. Marte in quadratura potrebbe spingerti a reagire impulsivamente, ma il consiglio delle stelle è di respirare, rallentare e non cedere all'urgenza. Sarai un esperto nella gestione delle tensioni, riuscendo a trovare momenti di calma, proprio quando tutto sembra esplodere.

Voto 6 –

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Sei un turbine di energia, pronto a scatenarsi in ogni direzione, con la passione di un esploratore che scopre nuove terre ogni giorno. Certo, con Venere in quadratura, la tua franchezza potrebbe urtare la sensibilità di qualcuno, ma chi cerca un compagno che bruci di passione e non abbia paura di vivere al massimo, ti troverà irresistibile. La delicatezza non è proprio la tua specialità, ma chi ha bisogno di parole dolci quando puoi offrire avventura e intrigo? Mercurio in trigono ti rende affilato nelle parole e Marte ti dà la carica per andare a tutta velocità, ma attento a non travolgere chi ha il passo più lento.

Voto 7

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Finalmente hai recuperato energia e forza, ma c'è qualcosa che non va: le idee che un tempo fluivano senza fatica ora sembrano sfuggirti come sabbia tra le dita. Anche quando provi a metterle in parole, qualcosa sembra bloccarti. Il Sole in bell’aspetto ti regala comunque quella determinazione che ti serve, ma Mercurio in quadratura ti fa sentire come se stessi parlando una lingua diversa da quella degli altri. Fortunatamente Venere ti offre momenti di dolcezza e armonia, soprattutto nelle relazioni più strette, e quando si congiungerà a Saturno venerdì, potrai finalmente vedere i frutti dei tuoi sforzi, soprattutto in ambito affettivo. La Luna nuova di domenica sera ti invita a guardarti dentro e ascoltare il tuo silenzio interiore: è il momento perfetto per fare il punto della situazione e gettare le basi per qualcosa di solido.

Voto 6/7

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Marte in opposizione non fa che metterti alla prova, rubandoti quell'energia che normalmente ti permetteva di affrontare la giornata come se stessi ballando sulla spiaggia in un video musicale degli anni ’90. Mercurio in Ariete cerca di regalarti momenti di chiarezza mentale, ma la quadratura del Sole ti rende un po’ irascibile. Eppure, tra un mugugno e l’altro, Marte ti invita a rimanere sveglio: niente ti mette tanto alla prova quanto un po' di conflitto, ed è lì che, in fondo, si nasconde la possibilità di un riscatto. Certo, non sarà una settimana tutta rose e fiori, ma tra una frustrazione e l’altra, ci sarà spazio per una lezione importante: non sei mai stato così vicino a trovare quella forza interiore che pensavi di aver perso.

Voto 6 – –

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Questa settimana siete avvolti in un'energia che sembra farvi vedere il mondo attraverso lenti rosa, ma non quelle dei sogni incantati. No, perché l’amore che voi decantate ha radici solide, un amore che sa che per essere sincero e profondo deve anche fare i conti con la realtà. Con Venere che danza nel vostro segno e si unisce a Saturno venerdì, vi troverete a riflettere su ciò che davvero conta, sui legami che valgono la pena di essere coltivati e su come costruire il futuro senza dimenticare il presente. Sarà un bel mix di passione e pragmatismo e vi accorgerete che l'amore non è solo un dolce abbraccio, ma anche un lavoro di squadra che richiede dedizione. Forse non tutti sono pronti a questa "saggezza del cuore", ma voi sì.

Voto 8