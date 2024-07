video suggerito

Cane trascinato via dalla corrente, Ziggy nuota per 6 chilometri e riesce a tornare dalla sua famiglia Dopo essere stato trascinato via dalle correnti, lontano dai suoi padroni, ha nuotato per cinque ore percorrendo quasi sei chilometri al largo dell’isola di Pellestrina ed è riuscito a tornare a riva. Protagonista di questa storia, conclusasi con un lieto fine, è Ziggy, un cane labrador di 8 anni che il mare aveva allontanato dalla sua famiglia. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Eleonora Panseri

15 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto Lido Oro Benon

Dopo essere stato trascinato via dalle correnti, lontano dai suoi padroni, ha nuotato per cinque ore percorrendo quasi sei chilometri al largo dell'isola di Pellestrina ed è riuscito a tornare a riva. Protagonista di questa storia, conclusasi con un lieto fine, è Ziggy, un cane labrador di 8 anni che il mare aveva allontanato dalla sua famiglia.

A raccontare quanto accaduto è stato il comitato territoriale “Lido Oro Benon". Per i suoi padroni, Marinella Giaretta e Marco Ceccon, residenti a Caldogno, in provincia di Vicenza, Ziggy è a tutti gli effetti un membro della famiglia. Ai due capita spesso di uscire al largo e di fare il bagno insieme all'animale.

Il cane Ziggy – Foto Lido Oro Benon

Ma sabato scorso, 6 luglio, Ziggy è stato trascinato via dalla corrente. Il cane è stato ritrovato all’altezza del pennello 3 di San Pietro in Volta. Una turista padovana, in vacanza in isola, lo ha visto arrivare da solo a nuoto e se ne è presa cura. Gli ha fatto il bagno, dato da mangiare e lo ha portato nella sua camera d’albergo per farlo riposare. Poi ha visto sui social che i suoi padroni lo stavano cercando e ha potuto dire loro che Ziggy stava bene.

Leggi anche Ha un infarto mentre fa il bagno nel Trebbia e viene trascinata dalla corrente, la salva un pescatore

"Non avremmo mai immaginato, pur conoscendo bene tutta questa zona, che le correnti fossero così forti. Nonostante i miei tentativi, con tutte le mie forze, di non allontanarmi dal cane, le correnti hanno avuto la meglio e il nostro labrador è sparito alla vista", ha raccontato Ceccon.

L'uomo fa parte di un gruppo Facebook che si chiama "Pescatori Veneziani” e con più di 23 mila iscritti, qui ha lanciato un appello: “Il mio labrador si è tuffato davanti agli Alberoni, causa vento e correnti lo abbiamo perso. Per favore chi lo veda ci avverta”. Il gruppo è stato fondamentale, in tantissimi, e in pochi secondi, hanno condiviso il messaggio.

Marinella Giaretta e Marco Ceccon insieme a Ziggy – Foto Lido Oro Benon

Il messaggio della donna che aveva ritrovato Ziggy è arrivato dopo ore di ricerche. "Probabilmente – ha aggiunto Ceccon – il cane ha valutato che le correnti fossero troppo forti per raggiungere in sicurezza la barca e a quel punto ha deciso di voler tornare a riva. Ma mai avrei immaginato che per raggiungerla nuotasse per un percorso di circa 6 chilometri, nell'arco di quasi 5 ore".

Invece così è stato. "Ziggy si è rivelato davvero forte e bravo ed è riuscito a raggiungere la riva. Per fortuna non è rimasto spaventato dalla disavventura. Anzi lunedì, portandolo a fare una passeggiata qui vicino a casa a Vicenza, voleva tuffarsi di nuovo. – conclude – Grazie davvero a tutti".