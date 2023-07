Bonus vacanze 2023, le promozioni regionali e la Carta nazionale giovani per risparmiare Con l’inizio delle vacanze estive 2023, è utile conoscere i bonus regionali che permettono di risparmiare sul costo del soggiorno o del viaggio. Per gli under 35, si può attivare gratuitamente la Carta nazionale giovani che dà accesso a varie agevolazioni.

A cura di Luca Pons

Con l'arrivo dell'estate, aumenta il numero di famiglie che partono per le vacanze. Negli scorsi mesi il governo aveva rinnovato il bonus vacanze dell'Inps, rivolto ad alcune categorie di pensionati: un contributo fino a 1.400 euro che però andava richiesto entro aprile. Tuttavia, per chi non ha potuto accedervi, è possibile ricercare promozioni e incentivi organizzati dalle single amministrazioni regionali in Italia, per spingere il turismo nei propri territori. E, dall'altra parte, gli under 35 possono attivare la Carta nazionale giovani per ottenere una serie di sconti.

Tutti i giovani tra 18 e 35 anni con la residenza in Italia possono ottenere la Carta nazionale giovani. Si può attivare sul sito ufficiale o con l'apposita app Io della pubblica amministrazione, e l'iscrizione è gratuita. Una volta registrati – è necessario avere lo Spid – si ha accesso a diversi sconti. Dai trasporti (treni e aerei) ai soggiorni in alcune strutture convenzionate. In più, per chi ha meno di 30 anni gli sconti valgono anche all'estero, se rientrano nel circuito della European Youth Card Association.

Per quanto riguarda le promozioni messe in piedi dalle singole Regioni, a puro titolo di esempio si può guardare al Friuli Venezia Giulia, dove chi passa almeno due notti in una struttura che aderisce al voucher Turesta può avere un risparmio da 40 a 320 euro, in base al numero di notti e a quanti componenti ha il nucleo familiare. In questo caso, l'Isee non è tra i criteri presi in considerazione. Sono interessate soprattutto le comunità montane dei Comuni di Pordenone, Trieste, Udine e Gorizia.

Un altro esempio è l'Abruzzo. La Regione ha promosso, per le comitive composte da almeno 25 persone, uno sconto di 30 euro a testa per almeno due notti passate nelle strutture aderenti. C'è anche un rimborso del 50% sui costi di guide turistiche e accompagnatori. Attenzione, però: il bonus si applica solo alle regioni di Teramo e L'Aquila, per ottenerlo bisogna fare richiesta almeno una settimana prima alla Camera di commercio del Gran sasso, e soprattutto questa promozione si applica solo nella bassa stagione, quindi dal 1 ottobre al 21 dicembre di quest'anno.

Infine, la Sicilia è un possibile esempio tra le Regioni del Sud. Il programma regionale SeeSicily si applica alle prenotazioni effettuate entro il 30 settembre, sempre nelle strutture convenzionate. È possibile ottenere una notte gratuita ogni tre, per un massimo di due complessivamente (quindi sei pernottamenti, di cui due ‘omaggio'). Ci sono poi anche vari sconti su biglietti per gli spostamenti e altri servizi turistici.

Queste sono le principali Regioni in cui sono attive delle promozioni per chi è interessato a fare una vacanza, ma non è detto che siano le uniche. Nella maggior parte dei casi, i siti web delle Regioni permettono di risalire a eventuali iniziative e bonus per turisti.