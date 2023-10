Bonus trasporti 60 euro, il 1° novembre 2023 nuovo click day: come fare richiesta e chi può ottenerlo Mercoledì 1 novembre 2023, alle ore 8 di mattina, partirà il nuovo click day per il bonus trasporti da 60 euro. Possono fare domanda tutti coloro che hanno avuto un reddito al di sotto dei 20mila euro nel 2022. Con il voucher è possibile acquistare abbonamenti mensili o annuali. Sarà erogato fino a esaurimento fondi.

A cura di Luca Pons

Nuovo click day in arrivo per il bonus trasporti da 60 euro. Dalle 8 di mattina del 1 novembre 2023, sul sito ufficiale, sarà possibile presentare domanda per ottenere lo sconto su abbonamenti annuali, mensili o plurimensili dei mezzi di trasporto pubblico locale, regionale o interregionale. L'iniziativa è riservata a chi rispetta il requisito di reddito: meno di 20mila euro incassati nel 2022.

Quando e come fare domanda per il bonus trasporti a novembre 2023

Le domande si apriranno esattamente alle ore 8 di mattina di mercoledì 1 novembre 2023. Per accedere sarà necessario utilizzare il proprio Spid o l'identità digitale della Carta d'identità elettronica. Dopodiché bisognerà fornire i dati richiesti e indicare la compagnia da cui si vuole acquistare un abbonamento con il bonus (è disponibile l'elenco completo delle aziende aderenti). Come avvenuto in passato, è possibile che sul sito dedicato ci saranno problemi tecnici nel momento di apertura delle richieste, vista la grande quantità di persone che accederà alla piattaforma.

Il bonus sarà erogato a tutti coloro che fanno la richiesta e rispettano i requisiti, in ordine di presentazione della domanda (quindi chi lo chiede prima ha più possibilità di ottenerlo) e solo finché non saranno esauriti i soldi. In questa occasione saranno disponibili i 35 milioni di euro che il governo ha stanziato, oltre ai fondi residui di chi a ottobre ha chiesto il bonus ma poi non l'ha usato. Le risorse, più alte rispetto agli scorsi mesi, dovrebbero fare in modo che i bonus disponibili non si esauriscano nel giro di pochissime ore come avvenuto in passato.

Chi può avere il voucher da 60 euro e come usarlo

Il requisito per ottenere il bonus è aver avuto un reddito inferiore ai 20mila euro nel 2022. Soddisfatto questo criterio, è possibile fare domanda per il voucher fino a un massimo di 60 euro. Una volta ottenuto, si potrà utilizzare il voucher per acquistare abbonamenti – mensili, annuali o per più mesi – del trasporto locale, regionale o interregionale, sia per treni che per autobus.

Le tempistiche sono importanti: il bonus dovrà essere speso entro il mese solare in cui viene emesso, quindi entro il 30 novembre 2023. Tuttavia, si potranno acquistare anche abbonamenti che partono più avanti. Ad esempio, si potranno usare i 60 euro per fare un abbonamento mensile per il mese di dicembre 2023. Per ciascuna compagnia di trasporti, le modalità di utilizzo del bonus sono differenti e possono essere consultate sul sito ufficiale. In ogni caso, le opzioni sono solitamente due: andare di persona dal gestore per comprare l'abbonamento, oppure procedere con l'acquisto online.

È possibile anche richiedere il bonus per un minorenne. Ad esempio, il genitore può fare richiesta per il figlio. Una volta fatto l'accesso con Spid o Cie, sarà possibile indicare sul sito se si richiede il voucher per sé o per un beneficiario minorenne, inserendo i relativi codici fiscali. Se invece il figlio è maggiorenne, anche se economicamente è a carico dei genitori, deve presentare la domanda in autonomia. Va ricordato che per ogni accesso si potrà presentare una sola domanda: se una persona vuole richiedere il bonus sia per sé che per il proprio figlio minorenne, dovrà accedere due volte.