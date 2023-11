Bonus psicologo, il governo raddoppia i fondi per il 2023: quando si può richiedere e a chi spetta Con un emendamento al decreto Anticipi, il governo ha raddoppiato i fondi destinati quest’anno al bonus psicologo, che salgono a 10 milioni: ancora non si sa quando sarà possibile fare domanda.

A cura di Tommaso Coluzzi

La buona notizia è che i fondi sono stati raddoppiati – e quindi anche la platea dei possibili fruitori -, la cattiva è che non si sa ancora quando partirà realmente il nuovo bonus psicologo. Ieri è stato presentato un emendamento al decreto Anticipi, in fase di discussione in Parlamento, che porta i fondi destinati all'aiuto per curare la propria salute mentale da 5 a 10 milioni per il 2023. Dal 2024 in poi, invece, diventeranno 8 milioni strutturalmente, nettamente meno dei 25 milioni che hanno soddisfatto un decimo delle richieste lo scorso anno. Insomma, si tratta comunque di un importo irrisorio rispetto alla domanda di aiuto degli italiani.

Perciò nel 2023, il bonus psicologo ha un fondo dedicato di 10 milioni di euro, grazie alla riserva speciale messa in campo dal ministero dell'Economia. Un segno di attenzione, senz'altro, ma va anche detto che nonostante i decreti attuativi siano arrivati ormai diversi giorni fa con il via libera finale delle Regioni, al momento non è ancora chiaro quando si potrà chiedere l'aiuto. E se consideriamo che era stato previsto per il 2023 e siamo praticamente a dicembre, sembra evidente che qualcosa non abbia funzionato.

Fino a inizio novembre, il governo non sembrava affatto intenzionato a sbloccare i fondi dedicati. Poi, anche grazie al polverone sollevato da Fedez, è tornata alta l'attenzione sul tema e non solo sono stati scritti rapidamente i decreti attuativi, ma sono anche arrivati più fondi. Al momento, però, nell'area dedicata del portale dell'Inps per l'accesso al bonus psicologo, compare ancora questo messaggio, che riporta la scadenza dello scorso anno:

Quando finalmente apriranno le domande, si potrà fare richiesta con un unico requisito: avere il reddito Isee inferiore a 50mila euro. Per chi lo ha inferiore ai 15mila euro verranno erogati fino a 1500 euro, per chi è tra i 15mila e i 30mila arriveranno 1000 euro e chi è tra i 30mila e i 50mila ne potrà ottenere 500.