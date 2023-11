Bonus psicologo 2023, i fondi raddoppiano: stanziati 5 mln aggiuntivi nel dl Anticipi Il fondo a disposizione per il bonus psicologo del 2023 raddoppia, grazie a un nuovo stanziamento di 5 milioni di euro, che viene reso possibile attraverso i ‘Fondi di riserva e speciali’ del Mef e che si aggiunge ai 5 milioni di euro già stanziati.

A cura di Annalisa Cangemi

Raddoppiano i fondi destinati al bonus psicologo. Con un emendamento al decreto Anticipi riformulato dal governo, e depositato in commissione Bilancio del Senato, vengono aggiunti ulteriori 5 milioni di euro per il 2023 all'attuale dotazione che già era di 5 milioni. L'aumento delle risorse per il Bonus Psicologo, che serve a pagare le sedute di psicoterapia, era una richiesta trasversale dei gruppi. Le risorse per il raddoppio del bonus provengono ‘Fondi di riserva e speciali' del Mef.

"Raddoppia il finanziamento del bonus psicologo per il 2023, con risorse che passano da 5 a 10 milioni di euro. Un risultato importante a cui abbiamo lavorato, con l'obiettivo di dare concretezza al diritto alla salute degli italiani. Pure in un quadro complesso, con risorse scarse, il governo ha fatto sua la nostra battaglia, individuando importanti fondi aggiuntivi. Troppi cittadini, spesso anche giovani e giovanissimi, rinunciano alle cure, comprese quelle psicologiche, perché non possono permettersele", ha dichiarato la senatrice di Forza Italia e vicepresidente di Palazzo Madama, Licia Ronzulli, prima firmataria di un emendamento al dl Anticipi sull'aiuto. "Ora diamo loro una risposta concreta, consapevoli del disagio che vivono soprattutto le giovani generazioni, colpite dalla pandemia, prima, e dai riflessi della crisi economica, poi. Auspichiamo che il percorso di aumento del bonus prosegua anche nel 2024 con un ulteriore incremento".

"Il raddoppio dei fondi del bonus psicologo da parte del governo è il segno di una percezione ormai condivisa sulla priorità della salute mentale. Occorrerebbero risorse dieci volte tanto. Combatteremo in ogni occasione per allargare, far crescere, promuovere", ha scritto su X il senatore del Pd Filippo Sensi.

"Il raddoppio delle risorse destinate al bonus psicologico nel 2023 è un segnale importante di grande attenzione al problema da parte di governo e Parlamento. Lo strumento del bonus è la risposta più immediata che lo Stato può dare al tema del disagio e dei problemi psicologici dei suoi cittadini, per questo auspichiamo che vengano ulteriormente aumentati per il futuro i fondi a disposizione. Dobbiamo lavorare affinché il benessere psicologico non sia soltanto un privilegio esclusivo di chi se lo può permettere dal punto di vista economico, ma un diritto garantito per tutti", ha detto David Lazzari, presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine degli Psicologi.