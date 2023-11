Si sblocca il Bonus psicologo: ok dalle Regioni al decreto, era l’ultimo step per far partire l’aiuto Via libera al decreto sul Bonus Psicologo in Conferenza Stato-Regioni: era l’ultimo passaggio necessario per sbloccare la procedura e permettere così l’erogazione del contributo nel 2023.

A cura di Annalisa Cangemi

"Il bonus psicologico è stato approvato e oggi trova realizzazione passando il vaglio obbligatorio della Conferenza Stato-Regioni", ha annunciato il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, a margine dell'Health&BioTech Summit in svolgimento a Roma. "Era l'ultimo passaggio che si richiedeva – ha detto Gemmato – e ora finalmente si potrà dare seguito alla misura già immaginata all'indomani del Covid, dotandola economicamente di un fondo ripartito tra le Regioni e partire con un nuovo passo".

Oggi, dopo una lunga attesa, il decreto della Salute con il Mef, ha ottenuto finalmente l'ok della Conferenza Stato Regioni. Dopo diversi rinvii e un considerevole ritardo – il decreto attuativo era atteso per giugno scorso – sembra che adesso possa essere avviata la procedura telematica per le domande. Sono 5 milioni i fondi disponibili per il 2023, mentre per il 2024 lo stanziamento è di 8 milioni, una cifra esigua, se si considera che i 25 milioni del 2022 hanno coperto appena il 10 per cento delle richieste presentate. Il tetto massimo dello sconto per la terapia psicologica però quest'anno è salito da 600 a 1.500 euro per singolo beneficiario. I soldi a disposizione però permettono di erogare il bonus a meno di 8mila italiani, che avranno la possibilità di utilizzarlo per pagare le sedute di psicoterapia. Per questo Pd e Forza Italia hanno chiesto di aumentare i fondi per quest'anno.

Il ministro della Salute Schillaci, lo scorso 7 novembre, aveva promesso a Fanpage.it che i decreti attuativi, che dovrebbero contenere i dettagli sul funzionamento del bonus, sarebbe stati emanati nel giro di due giorni. Da allora ne sono passati quasi venti, e gli appelli, da parte dell'Ordine degli Psicologi e del cantante Fedez, che ha fatto sua la battaglia per il benessere psicologico raccogliendo ooltre 300mila firme, nel frattempo si sono moltiplicati.

Il decreto appena approvato in Conferenza Stato Regioni dovrebbe indicare con precisione chi potrà accedere al beneficio: anche questa volta il requisito principale è quello del reddito, con un tetto Isee massimo che dovrebbe essere confermato a 50mila euro. Nel decreto saranno specificate anche le scadenze per la domanda da inviare all’Inps e la modalità di pubblicazione della graduatoria dei beneficiari che potranno usufruire del contributo.

Il via libera della Conferenza Stato-Regioni al decreto del ministero della Salute con i fondi per il bonus "è un fatto molto positivo atteso da tempo. Adesso speriamo che il Parlamento decida di aumentare le esigue risorse a disposizione di questa misura, che ad oggi è il primo strumento che lo Stato mette a disposizione dei cittadini per prendersi cura della propria salute psicologica", ha commentato all'Adnkronos Salute David Lazzari, presidente del Consiglio nazionale Ordine psicologi (Cnop).