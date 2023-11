Il ministro Schillaci a Fanpage.it: “In due giorni i decreti per attivare il bonus psicologo” Il ministro per la Salute Orazio Schillaci ai microfoni di Fanpage.it risponde alle polemiche sui ritardi per la pubblicazione dei decreti attuativi necessari a rendere operativo il cosiddetto bonus psicologo per il 2023. Il ministro rassicura: “è una cosa che abbiamo attenzionato da oltre un mese, siamo in dirittura di arrivo, in due giorni la risolviamo”. Rimane però aperta la questione delle risorse insufficienti.

A cura di Marco Billeci

Sembra sbloccarsi, almeno in parte, la partita del bonus psicologo, il contributo statale per sostenere le spese di psicoterapia, destinato alle persone con un'Isee entro il 50mila euro. L'erogazione del bonus per il 2023 è ferma a causa dell'assenza dei decreti attuativi, che dovrebbero regolarne l'utilizzo. Ai microfoni di Fanpage.it, il ministro della Salute Orazio Schillaci rassicura: "Entro due giorni risolviamo la situazione".

Stando agli annunci del governo, la piattaforma per richiedere il contributo doveva essere operativa da giugno scorso, ma come detto, la mancanza dei decreti attuativi ha fatto accumulare mesi di ritardo, suscitando le proteste delle opposizioni e delle associazioni di categoria. Sul tema, nei giorni scorsi il cantante Fedez aveva lanciato una petizione online, che ha superato le 300mila firme.

"Non rassicuro Fedez, ma le persone che ne hanno bisogno. È una questione che attenzioniamo da più di un mese, siamo in dirittura di arrivo", dice Schillaci. Rimane però aperta la questione dei fondi. Il governo Meloni ha finanziato il bonus psicologo con 5 milioni per il 2023 e 8 milioni dal 2024. Una cifra molto inferiore ai 25 milioni previsti da Draghi per il 2022, che pure erano bastati a soddisfare solo il 10 percento delle domande.

In queste ore, il senatore del Pd Filippo Sensi ha presentato una proposta in Senato per incrementare i fondi del bonus fino a 50 milioni l'anno, a partire già dal 2023. Dalla maggioranza, anche Forza Italia ha chiesto di aumentare le risorse, portandole a 15 milioni per quest'anno e 40 milioni dal prossimo. Schillaci però sembra chiudere a queste richieste: "Vediamo, i fondi ci sono, bisogna usarli bene oltre ad averli".