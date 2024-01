Bonus psicologo, come fare richiesta per le sedute di psicoterapia del 2023 e 2024 Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo relativo al bonus psicologo. Come fare domanda per ottenere il contributo per la salute mentale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annalisa Cangemi

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, lo scorso 10 gennaio 2024, il decreto del ministero della Salute del 24 novembre 2023, che stabilisce i tempi di presentazione della domanda, l'entità e la validità del contributo del bonus psicologo, cioè la misura di sostegno per coloro che vivono in uno stato di ansia, stress, depressione, e che hanno bisogno di affrontare un percorso psicoterapeutico.

Stiamo parlando del beneficio una tantum che spetta a coloro che hanno un reddito Isee valido e non superiore a 50mila euro. Il decreto ministeriale del 24 novembre prevede la suddivisione tra le Regioni di 5 milioni di euro per l’anno 2023 e di 8 milioni a decorrere dal 2024. Successivamente, con un emendamento al decreto Anticipi, i fondi destinati al bonus per la cura della salute mentale sono passati da 5 a 10 milioni, per cui, per il solo 2023, raddoppia l'aiuto, con un finanziamento ulteriore di 5 milioni di euro. Filippo Sensi (Pd), aveva chiesto di portare il bonus psicologo a 10 milioni anche nel 2024, ma l'aumento non è arrivato.

Come funziona il bonus psicologo

Le persone che stanno seguendo una terapia psicologica, con Isee inferiore a 15mila euro (fino a 50 euro per ogni seduta) potranno contare su un importo massimo di 1.500 euro; quelle con Isee compreso tra 15mila e 30mila euro (fino a 50 euro per ogni seduta) possono contare su un importo massimo di 1.000 euro; mentre i pazienti in terapia con Isee superiore a 30mila ma inferiore a 50mila (sempre fino a 50 euro per ogni seduta) avranno un beneficio massimo di 500 euro.

L'aiuto è utilizzabile per sostenere le spese di sedute di psicoterapia, presso specialisti regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti, all'interno dell'albo degli psicologi, che abbiano comunicato la propria adesione all'iniziativa del bonus psicologo 2024 al CNOP (Consiglio Nazionale degli Ordini degli Psicologi).

Una volta che il CNOP invia l’elenco all'Inps, il richiedente potrà consultarlo attraverso un'area dedicata nel portale Inps e potrà scegliere il professionista a cui rivolgersi.

Come si richiede il bonus psicologo

La richiesta del bonus psicologo deve essere fatta online all’Inps. Dopo la la pubblicazione del nuovo decreto attuativo si deve attendere la circolare Inps con le istruzioni operative. Non è ancora possibile fare richiesta per il 2023 e per il 2024. Per ottenere il beneficio bisogna accedere al portale INPS, nell'apposita sezione chiamata "Contributo sessioni psicoterapia". La richiesta può essere fatta con i seguenti documenti:

Carta di Identità Elettronica (CIE);

Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);

Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

La richiesta del bonus potrà essere inoltrata anche a voce con il call center dedicato chiamando il numero verde 803.164 ma anche lo 06.164164 per chi telefona da un cellulare (la chiamata è a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). Per l'anno 2023 il bonus dovrà essere utilizzato entro 270 giorni dalla concessione. Superato questo termine si perderà il bonus.

I requisiti per il bonus psicologo

Per accedere all'aiuto bisogna essere cittadini italiani, residenti in Italia al momento della domanda (non ci sono limiti di età) e avere un ISEE inferiore a 50mila euro.