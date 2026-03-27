Bonus giovani 2026, sgravi al 100% fino al 30 aprile: come funziona e cosa cambia per le assunzioni

Nel calendario delle aziende c'è una scadenza pesa più di altre: il 30 aprile. Fino a quel giorno, resta attiva la versione più generosa del bonus giovani, l'incentivo pensato per spingere le assunzioni stabili di under 35 che non abbiano mai avuto un contratto a tempo indeterminato. Nato all'interno del decreto Coesione e confermato con una proroga nel Milleproroghe, questo bonus permette allo Stato di coprire interamente i contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro, entro un tetto mensile. Trascorsa questa data, le condizioni cambieranno significativamente, rendendo l'assunzione meno vantaggiosa.

Quanto vale lo sgravio e come funziona

Il bonus più generoso consente di azzerare i contributi fino a 500 euro al mese per due anni, cifra che sale a 650 euro nelle regioni del Mezzogiorno e in alcune aree del Centro. Ma il vantaggio non si misura solo in risparmio: lo sgravio pieno si applica solo se l'assunzione comporta un reale aumento dell'organico. In pratica, non basta sostituire un lavoratore; l'impresa deve espandere il personale. In questo modo, il bonus non è un semplice taglio ai costi, ma uno strumento per stimolare crescita e occupazione.

Quando il bonus si riduce

Se il nuovo assunto non comporta un aumento netto dell'organico, cioè se non crea nuovi posti di lavoro, il bonus pieno si riduce al 70%, con un risparmio di circa 350 euro al mese. In pratica, l'impresa non ottiene più il vantaggio massimo e deve sostenere una quota maggiore dei contributi previdenziali. Questo significa che il costo effettivo di ogni assunzione aumenta, riducendo l'incentivo economico a creare nuovi posti di lavoro. Dietro questa riduzione ci sarebbe una logica precisa: il bonus è pensato per premiare le assunzioni che espandono realmente l'organico e favoriscono la crescita dell'azienda. Se invece si tratta solo di sostituire un dipendente già presente o di confermare l'organico senza ampliarlo, l'incentivo cala.

Dal 1° maggio: meno bonus e più selezione

Dal 1° maggio, salvo ulteriori proroghe, il quadro però cambia. Rimane infatti solo l'incentivo strutturale per gli under 30: sgravio al 50%, fino a 250 euro al mese, ma per un periodo più lungo, fino a 36 mesi. Il risparmio è inferiore e il costo del lavoro aumenta, spingendo le imprese a valutazioni più caute e a una possibile riduzione delle nuove assunzioni. In questo contesto, l'apprendistato resta una soluzione stabile e conveniente: con contributi ridotti, retribuzione progressiva e maggiore flessibilità, rappresenta uno strumento strutturale che molte aziende preferiscono rispetto ai bonus temporanei. In altre parole, se i bonus sono leve emergenziali, l'apprendistato è considerato un investimento a lungo termine nel capitale umano.

Come si verifica il diritto al bonus

Il diritto al bonus pieno dipende dall'incremento netto dell'organico, cioè dai nuovi posti di lavoro effettivamente creati. Per verificarlo, si confronta il numero di dipendenti presenti in un determinato mese con la media dei 12 mesi precedenti, calcolata tramite le Unità lavorative annue (Ula). La verifica avviene mensilmente: se l'organico cresce rispetto alla media, l'azienda mantiene il bonus al 100%; se invece il numero di dipendenti resta stabile o diminuisce, il beneficio si riduce automaticamente. In pratica, il sistema assicura che gli incentivi siano concessi solo per assunzioni che aumentano realmente il personale, evitando che il bonus si riduca a un semplice risparmio sui contributi senza effetti sull'occupazione.

Altri incentivi: donne e Zes

Accanto al bonus giovani restano attivi altri incentivi, come lo sgravio totale per l'assunzione di donne svantaggiate o quello per lavoratori over 35 disoccupati di lungo periodo nelle Zone Economiche Speciali (ZES). Anche qui, il beneficio pieno è condizionato a un aumento effettivo dell'occupazione, confermando la logica delle politiche del lavoro: gli incentivi servono se creano posti di lavoro reali, non solo risparmi sui contributi.

I giovani restano fuori dal mercato

Nonostante l'occupazione complessiva cresca, però, i giovani restano ancora marginali. Il mercato è trainato infatti ancora soprattutto dagli over 50, mentre tra i 15 e i 34 anni diminuiscono gli occupati e aumenta il numero degli inattivi. Gli incentivi come il bonus giovani cercano di ridurre questo squilibrio, ma senza una domanda stabile e strutturale di lavoro giovanile, rischiano di rimanere misure temporanee. In pratica, possono dare risultati immediati, ma non bastano da soli a generare cambiamenti duraturi nel mercato del lavoro per i giovani.