Beppe Grillo: “M5s deve passare da ardori giovanili a maturità, ecco le nostre 5 stelle polari” “Questa nostra rivoluzione democratica è oggi chiamata a passare dai suoi ardori giovanili alla sua maturità, senza rinnegare le sue radici ma individuando percorsi più strutturati per realizzarne il disegno”: lo scrive Beppe Grillo in un post sul suo blog.

A cura di Annalisa Girardi

Beppe Grillo interviene di nuovo nel caos Cinque Stelle dopo le dimissioni annunciate da Luigi Di Maio dal Comitato di garanzia del Movimento. Lo fa in un post sul suo blog in cui ripercorre gli inizi del M5s e i valori che ne avevano portato alla nascita, risponde alle accuse che sono arrivate strada facendo, e poi afferma: "Questa nostra rivoluzione democratica è oggi chiamata a passare dai suoi ardori giovanili alla sua maturità, senza rinnegare le sue radici ma individuando percorsi più strutturati per realizzarne il disegno. La nostra visione del mondo è sempre la stessa". E citando infine quali devono essere le cinque stelle polari da tenere a mente mentre si costruisce il futuro del Movimento.

La lettera di Di Maio a Conte e Grillo

Futuro sul quale, però, non sembrano tutti sulla stessa linea. Il ministro degli Esteri ed ex capo politico, dopo aver aperto lo scontro con Giuseppe Conte alla chiusura della partita del Quirinale, ha scritto una lettera proprio a Conte e Grillo, annunciando di lasciare il Comitato di garanzia, di cui era stato eletto presidente lo scorso ottobre. Si tratta di un organo che, nel percorso di rilancio del Movimento segnato da Conte, avrebbe dovuto rappresentare un terzo polo, oltre a quelli del presidente (Conte, appunto) e del Garante (cioè Grillo).

Non solo: Di Maio era tornato a sottolineare come le opinioni e sensibilità diverse all'interno del Movimento non possano essere taciute. "Tutte le anime, anche chi la pensa in maniera diversa, devono avere spazio e la possibilità di esprimere le proprie idee.E lo dico perché anche io in passato ho commesso degli errori su questo aspetto, errori che devono farci crescere e maturare. Sarebbe sbagliato, invece, fare passi indietro.Tutti avranno notato che in questi giorni il dibattito interno è degenerato, si è iniziato a parlare di scissioni, processi, gogne. Si è provato a colpire e screditare la persona", ha scritto Di Maio. "Continuo a pensare che sia fondamentale confrontarsi dentro il Movimento, perché il Movimento è casa nostra, ed è fondamentale ascoltare le tante voci esistenti, e mai reprimerle", ha anche aggiunto sottolineando però l'incompatibilità delle sue posizioni con la carica ricoperta di garanzia.

Le cinque stelle polari indicate da Grillo

In tutto questo, Grillo è intervenuto per ricordare le cinque stelle polari che dovrebbero guidare il percorso del Movimento: leggerezza (a significare un modello sostenibile, di economia circolare), rapidità (utilizzato con sinonimo si sburocratizzazione), esattezza (cioè "un sistema di regole certe e prevedibili"), visibilità (nel senso di accessibilità e trasparenza dei dati) e molteplicità (per estendere la partecipazione dei cittadini alle decisioni della politica e rafforzare la democrazia partecipativa diretta).

Cosa sta succedendo all'interno del Movimento

Gli scontri interni andrebbero avanti da diversi mesi. Durante l'elezione del presidente della Repubblica, però, è stato impossibile nasconderli ulteriormente. Di Maio ha chiesto una riflessione interna nel Movimento dopo che Conte aveva provato a chiudere un accordo in solitaria con Matteo Salvini sul nome di Elisabetta Belloni, ora al capo del Dis ma con alle spalle una carriera nel ministero degli Esteri, guidato appunto da Di Maio. "Il dialogo è importante, le anime del Movimento devono esprimere le proprie idee", è tornato a ripetere l'ex capo politico nella sua lettera.