L'oroscopo di domani, domenica 5 maggio 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L'oroscopo di domani, domenica 5 maggio 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. Grazie alla Luna nel segno dell'Ariete tante energie concrete, audaci, pronte a chiarire il proprio punto di vista e i propri obiettivi. Non c'è davvero spazio per la pigrizia. Il segno fortunato è il segno del Sagittario mentre il segno sfortunato sarà la Bilancia.

Nell'oroscopo di domani, domenica 5 maggio 2024, sarà la luna in Ariete insieme a Marte e Mercurio che ci doneranno le energie non solo per organizzare tante attività anche sportive ma soprattutto per intrattenere conversazioni particolarmente vivaci. Il segno fortunato di oggi sarà il segno del Sagittario mentre il segno sfortunato sarà la Bilancia.

Ariete

Amore: bel tizzone ardente, non bruciare troppo in fretta.

Fortuna: cogli le opportunità al volo, come stessi giocando a rubabandiera.

Il consiglio del giorno: partecipa a una sessione di plogging nella tua città, ti alleni e fai qualcosa di utile.

Voto: 9

Toro

Amore: audace, spontaneo e appassionato, la personificazione dell’amore.

Fortuna: splende per te come il sole in un cielo terso.

Il consiglio del giorno: fatti fare un body painting.

Voto: 9

Gemelli

Amore: ve ne serve uno che sappia reggere il passo.

Fortuna: apritevi come un fiore al cambiamento.

Il consiglio del giorno: iniziate un nuovo progetto di scrittura.

Voto: 8

Cancro

Amore: va bene dolce e romantico, ma è un attimo che ci dobbiamo sorbire il gemello passivo-aggressivo.

Fortuna: affidati alla tua pancia.

Il consiglio del giorno: risolvi dei rompicapo per stimolare la mente.

Voto: 6

Leone

Amore: in cerca di avventure.

Fortuna: vero che la fortuna aiuta gli audaci, ma abbassa le aspettative!

Il consiglio del giorno: riprendi un libro che hai lasciato in sospeso da tempo.

Voto: 7

Vergine

Amore: sensuale e magnetica.

Fortuna: come una pioggia leggera che bagna la terra assetata.

Il consiglio del giorno: crea una playlist con le tue canzoni d’amore preferite.

Voto: 8

Bilancia

Amore: soprassediamo.

Fortuna: non vedi una gioia nemmeno col binocolo.

Il consiglio del giorno: tieni un profilo basso e occupati del tuo benessere.

Voto: 5

Scorpione

Amore: il tuo linguaggio del corpo è invitante quanto un campo d’ortiche quando indossi i sandali.

Fortuna: Saturno promette basi di lancio solide, se fai il tuo dovere.

Il consiglio del giorno: impara l’automassaggio per alleviare la tensione muscolare.

Voto: 5/6.

Sagittario

Amore: prendi fuoco come la scia di benzina nei film d’azione.

Fortuna: come un raggio di sole che penetra attraverso le nuvole grigie.

Il consiglio del giorno: dedica del tempo alla creatività, dipingendo, disegnando o cantando.

Voto: 8

Capricorno

Amore: passare dal romanticismo spinto alla maretta è un attimo.

Fortuna: ti abbraccia più forte di una nonna che viene a trovarti con i biscotti appena sfornati.

Il consiglio del giorno: guarda tutorial di make-up e sperimenta nuovi look.

Voto: 6

Acquario

Amore: nel tuo cuore c’è l’eco, come in un frigorifero prima di partire per le vacanze.

Fortuna: t’ignora come si fa con l’enciclopedie cartacee.

Il consiglio del giorno: organizza una maratona di podcast su argomenti che ancora non conosci.

Voto: 7

Pesci

Amore: sereno e stabile come una colonna sul suo basamento.

Fortuna: vi segue come un cucciolo fedele.

Il consiglio del giorno: sperimentate con la creazione di accessori fatti a mano.

Voto: 8