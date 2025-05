Benzina, quali sono i marchi che hanno abbassato il costo del carburante e dove conviene rifornirsi

video suggerito

Giulia Casula

Calano i prezzi dei carburanti, con alcuni marchi che scendono giù più di altri e che rendono particolarmente vantaggioso per i consumatori rifornirsi presso determinati benzinai. Il trend era emerso già i mesi scorsi e a metà aprile il costo della benzina aveva raggiunto i minimi dal 2022, toccando l'1,731 euro.

Secondo l'ultima rilevazione realizzata da Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni, Q8 e Tamoil hanno abbassato di un centesimo al litro i prezzi consigliati del gasolio. Nel dettaglio, le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy si riferiscono ai prezzi rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti.

L'elenco dei prezzi di benzina, diesel e gpl

Ecco nel dettaglio i prezzi odierni di benzina, diesel e gpl, suddivisi a seconda dell'opzione "servito" o "self service":

Il prezzo della benzina self service oggi è a 1,697 euro/litro (rimasto invariato, compagnie 1,699, pompe bianche 1,691);

Il diesel self service a 1,588 euro/litro (in calo di -2 millesimi, compagnie 1,593, pompe bianche 1,579);

Benzina servito a 1,839 euro/litro (-1 millesimo, compagnie 1,880, pompe bianche 1,761);

Diesel servito a 1,732 euro/litro (-2 millesimi, compagnie 1,776, pompe bianche 1,650);

Gpl servito a 0,726 euro/litro (invariato, compagnie 0,734, pompe bianche 0,716).

Questi invece, sono i prezzi sulle autostrade:

Benzina self service: 1,790 euro/litro,

Benzina servito: 2,060/litro,

Gasolio self service: 1,691 euro/litro,

Gasolio servito: 1,970 euro/litro,

Gpl: 0,847 euro/litro,

Metano 1,520 euro/kg,

Gnl 1,402 euro/kg.

I costi Regione per Regione: dove si spende di più e dove è meno cara

Per quanto riguarda i prezzi medi del carburante Regione per Regione, si rilevano delle differenze con la provincia di Bolzano che si conferma l'area più cara in cui rifornirsi: qui fare benzina costa 1,745 euro al litro. I dati a cui si fa riferimento, sono sempre quelli del Ministero delle imprese e del Made in Italy che vengono rilasciati ogni giorno. Prezzi simili anche in Basilicata, in cui si paga 1,730 euro al litro e in provincia di Trento, dove il costo è di 1,731 euro al litro.

Decisamente più conveniente fare rifornimento in Piemonte, dove la benzina costa meno che in tutte le altre Regioni, in calo a 1,676 euro/litro. Tra le Regioni meno costose, anche Lombardia dove il costo fuori dalle autostrade è di 1,679 euro/litro (al del service), in Veneto (1,679 euro al litro) e nelle Marche (1,678 euro al litro).