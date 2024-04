video suggerito

Bari, cosa succede nel centrosinistra: ipotesi terzo candidato sul tavolo, ma Conte frena su Colaianni Pd e M5s ancora nel caos per le elezioni amministrative a Bari, dove i due candidati, Leccese e Laforgia sono ancora in corsa. Spunta un terzo nome, Nicola Colaianni, che potrebbe riunire il campo largo. Anche se Giuseppe Conte frena: “Non abbiamo ragione per accantonare la candidatura di Michele Laforgia”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annalisa Cangemi

A Bari si discute ancora nel centrosinistra, che è ancora nel caos in vista delle prossime elezioni amministrative, che si terranno a giugno, in concomitanza con le regionali in Piemonte e con le elezioni europee. E dopo lo strappo di Conte che ha deciso all'ultimo di sfilarsi dalle primarie, che avrebbero dovuto tenersi lo scorso 7 aprile, per appoggiare il candidato Michele Laforgia, c'è chi non si è arreso ancora alla disgregazione del campo largo per le prossime comunali e vorrebbe un candidato unico.

Dopo le inchieste sul voto di scambio che hanno coinvolto esponenti del centrosinistra al comune di Bari e in Regione, le posizioni di Pd e M5s non potrebbero essere più distanti. Al momento in campo per il ruolo di sindaco, per cui si vota a giugno, ci sono Vito Leccese, vicino ad Antonio Decaro e appoggiato dal Pd; e l'avvocato penalista Michele Laforgia, sostenuto da M5s e Sinistra italiana. Per tentare di ricomporre la coalizione in vista delle elezioni dove il centrodestra unito ha proposto il 36enne leghista Fabio Romito, l'ex governatore pugliese Nichi Vendola (Si) ha suggerito il 78enne Nicola Colaianni, ex professore universitario, magistrato e parlamentare, che sarebbe "orientato ad accettare". Sul suo nome si stanno confrontando i partiti ma le perplessità espresse da Conte hanno subito spento gli entusiasmi: "Rigenerazione in questo caso suona provocatorio, considerata la sua età. Lasciamo che i rappresentanti delle forze politiche locali si confrontino". E ancora: "Non abbiamo ragione per accantonare la candidatura di Michele Laforgia ma vedremo quello che succederà".

Il candidato Vito Leccese dal canto suo sarebbe anche disposto a fare un passo indietro: "La mia candidatura è in campo solo per unire la coalizione. Ma sono le forze che mi sostengono a decidere", ha ribadito in una intervista a ‘La Repubblica'. "Sto incontrando i responsabili delle forze politiche che sostengono la mia candidatura per decidere. Poi – ha spiegato – vedrò Michele Laforgia per capire insieme a lui come procedere. L'obiettivo di mantenere l'unità della coalizione per me è fondamentale".

Quanto a Nicola Colaianni come possibile candidato unitario, ha detto: "Apprezzo la sua disponibilità e lo ringrazio. È sicuramente un nome autorevole, una grande personalità con la quale ho avuto modo di collaborare". Secondo Leccese il giudizio di Conte su di lui è "ingeneroso", "è evidente che da parte di Conte non ci sia nessuna voglia di lavorare al campo largo". Per Leccese bisogna invece ricordare che l'obiettivo è "sconfiggere il centrodestra, il nostro vero avversario. Fermare gli scellerati progetti sull'autonomia differenziata, bloccare la degenerazione della società italiana. E soprattutto non interrompere quella svolta, quella spinta al cambiamento avviata negli ultimi dieci anni da Antonio Decaro, il quale ha anche realizzato molti di quei sogni che abbiamo inseguito fin dagli anni Novanta, come la creazione di un parco nel sito della ex Fibronit, la fabbrica di amianto che ha generato 400 morti".

Una decisione sulla candidatura di Colaianni in ogni caso non dovrebbe arrivare prima di domani, come ha spiegato l'avvocayo Laforgia in una nota: "Con tutto il dovuto rispetto per i partiti e i leader nazionali, per Bari si decide a Bari, non a Roma", spiegando che "Sabato sera le forze politiche, i movimenti e le associazioni che sostengono la mia candidatura – Convenzione per Bari 2024 e Movimento 5 Stelle mi hanno incaricato di verificare le condizioni per la candidatura unitaria di Nicola Colaianni e attendiamo l'esito delle consultazioni di Vito Leccese e della direzione regionale del Pd prevista per oggi pomeriggio. Pertanto non è previsto un incontro tra noi prima di domani, anche per un mio particolare impegno professionale domani mattina", quando è infatti previsto il processo allo storico e intellettuale Luciano Canfora, querelato da Giorgia Meloni per diffamazione, in cui Laforgia è difensore dell'imputato.

"In ogni caso – ha assicurato – al termine delle riunioni e degli incontri con le forze politiche, la decisione sulle candidature non può che spettare ai candidati: per parte mia ho rimesso da tempo la candidatura a sindaco nelle mani di chi mi ha proposto e mi ha sostenuto fino a questo momento, ribadendo la volontà di cercare sino all'ultimo minuto utile una soluzione unitaria".

Nei giorni scorsi in un'intervista a Fanpage.it la vicepresidente del Pd, Chiara Gribaudo, si era detta scettica sull'ipotesi di un candidato unitario per il centrosinistra a Bari: "Lo strappo di Conte nella Regione Puglia con l’annuncio dell’uscita del Movimento 5 Stelle dalla Giunta è un’accelerazione nel senso opposto che mi aspettavo. Una brutta mossa, che spero rimanga un fatto locale. Non conosco e non voglio entrare nei dettagli della vicenda di Bari ma ne posso trarre una lezione. Mettersi a disposizione, come avevo fatto io a ottobre per il Piemonte, significa proprio questo: non volersi imporre a tutti i costi ma dare la disponibilità ad aiutare a trovare soluzioni unitarie anche considerando il proprio eventuale sacrificio".