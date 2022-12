Aumento delle pensioni minime a gennaio 2023, tutte le ipotesi sul tavolo Le pensioni minime nel 2023 aumenteranno, ma in maggioranza si continua a discutere su quanto dovrebbero alzarsi e per chi. Ecco tutte le ipotesi sul tavolo.

A cura di Annalisa Girardi

"Stiamo ancora lavorando su questi temi perché c'è, ovviamente, un dibattito in corso: ci sono delle richieste, ci sono degli emendamenti. Sappiamo perfettamente che la Manovra ha un suo ‘tetto' e che, quindi, le disponibilità sono limitate": lo ha detto la ministra del Lavoro, Marina Calderone, parlando delle pensioni minime, tema su cui si sta cercando un accordo in legge di Bilancio.

Di quanto aumenteranno le pensioni minime nel 2023

Il governo ha deciso di aumentare il trattamento pensionistico minimo, facendolo arrivare a circa 572 euro nel 2023. Di fatto si è applicata una rivalutazione più alta rispetto al previsto, mettendo in campo un'indicizzazione sulla base dell'inflazione superiore al 100%. Si tratta di circa 8 euro in più al mese.

La richiesta di Forza Italia: arrivare a 600 euro

Per Forza Italia, però, non sarebbe abbastanza. Il partito di Silvio Berlusconi continua infatti a chiedere di portare le pensioni minime almeno a 600 euro nell'immediato, per poi arrivare a mille euro entro la fine della legislatura.

Le risorse, però, non ci sono. E la richiesta dei forzisti ha quindi incontrato la resistenza degli alleati di maggioranza. Aumentare tutte le pensioni minime ulteriormente, facendole arrivare a 600 euro, infatti, richiederebbe uno stanziamento significativo, che le casse statali non potrebbero permettersi in questo momento.

Il compromesso: aumento solo per gli over 75

Un compromesso potrebbe allora essere quello di aumentare le pensioni minime solo per gli over 75. Ed è esattamente il contenuto di uno degli emendamenti presentati alla legge di Bilancio. Si sta ancora discutendo, però, sull'entità di questo aumento.

Se l'indicizzazione comporta un aumento dell'1,5%, per gli over 75 questo valore potrebbe essere portato a una cifra poco inferiore al 5%. In tal caso, per questa platea di pensionati, l'assegno mensile arriverebbe a un minimo di circa 590 euro.

Per ora, però, nulla è ancora definitivo: il Parlamento ha infatti tempo fino al 31 dicembre per approvare la Manovra e alcune misure potrebbero quindi ancora essere soggette a modifiche.