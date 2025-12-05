Assegno unico a dicembre 2025, pagamenti anticipati: quando arrivano i soldi e come controllare il saldo

Per chi riceve l’Assegno unico e universale, il pagamento di dicembre 2025 sarà anticipato rispetto alle solite scadenze: arriverà tra mercoledì 17 e venerdì 19. Se è la prima volta, oppure si sono cambiati da poco i dati come Isee e numero di figli, potrebbero esserci dei ritardi. Ecco il calendario e come controllare se la pratica Inps è in ordine.

L'Assegno unico arriva in anticipo, a dicembre 2025. O meglio, il pagamento è programmato qualche giorno prima rispetto al solito. Normalmente, infatti, la scadenza si aggira sempre attorno al 20-21 del mese. Questa volta, invece, i soldi dell'Assegno unico e universale arriveranno tra mercoledì 17 e venerdì 19 dicembre. Lo conferma il calendario ufficiale diffuso dall'Inps.

Per venire incontro alle necessità legate alle spese natalizie, ma anche per evitare problemi e slittamenti in occasione delle festività, l'Istituto ha deciso che la mensilità di dicembre 2025 sarà erogata alcuni giorni prima. Dunque, tra meno di due settimane i pagamenti avranno il via, in anticipo rispetto agli altri mesi dell'anno.

Bisogna comunque tenere conto, però, del fatto che le regole sono diverse per chi ha appena presentato la domanda, o per chi ha aggiornato i propri dati. Dunque, per le famiglie che hanno già ricevuto l'Assegno unico nei mesi scorsi, e non hanno comunicato all'Inps alcuna variazione, la data da segnare sul calendario resta quella del 17-19 dicembre. Per gli altri, invece, sarà necessario aspettare di più.

Infatti, in caso di nuova richiesta, o dopo una modifica delle informazioni – l'Isee aggiornato, la nascita di un nuovo figlio o qualunque altro cambiamento nella composizione del nucleo familiare – che fa alzare o abbassare l'assegno, la regola dice che il pagamento viene effettuata nell'ultima settimana del mese successivo. Dunque, chi fa la domanda in questi giorni riceverà i soldi a gennaio. Chi l'ha fatta a novembre riceverà in tutti i casi l'importo entro la fine di dicembre, ma dovrà aspettare alcuni giorni in più.

In ogni caso, è sempre possibile verificare in prima persona se la propria domanda è in ordine o se ci sono problemi. Per farlo, è sufficiente accedere alla propria pagina personale sul sito dell'Inps: bisogna usare Spid, Carta d'identità elettronica o Carta nazionale dei servizi. Una volta fatto, si può andare sulla pagina dedicata all'Assegno unico e universale per i figli a carico, e da qui alla sezione Pagamenti. Questa riporta tutte le erogazioni che sono già avvenute: le ultime mensilità, con la data in cui il pagamento è stato effettuato, e anche l'Iban del destinatario. Innanzitutto, quindi, è utile controllare che il codice Iban sia corretto.

Sempre dal portale Inps si può verificare che i dati del nucleo familiare siano corretti e aggiornati, così come il livello dell'Isee. Se tutte queste informazioni sono giuste, e non ci sono comunicazioni da parte dell'Istituto, allora non c'è nulla di cui preoccuparsi. La procedura è avviata, e i soldi arriveranno entro le scadenze previste. Se poi queste dovessero passare, ad esempio per eventuali problemi tecnici, sarà possibile contattare direttamente l'Inps.