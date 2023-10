Asilo nido gratis per il secondo figlio, come stanno davvero le cose Presentando la Manovra, Giorgia Meloni aveva annunciato una misura particolare: l’asilo nido gratis dal secondogenito. Le cose non starebbero però esattamente così: come precisa il ministero dell’Economia nella legge di Bilancio è stato inserito un rafforzamento del fondo per gli asili nido, ma non c’è una specifica che garantisce al secondogenito l’accesso gratuito al nido.

A cura di Annalisa Girardi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Manovra economica 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sull'asilo nido gratis al secondo figlio, una delle misure annunciate da Giorgia Meloni nella conferenza stampa sulla Manovra, le cose non starebbero esattamente come detto dalla presidente del Consiglio. Dalle sue parole, infatti, sembrava che il governo avesse predisposto una norma che rendeva automaticamente gratuito il nido al secondogenito. Un'ipotesi rafforzata anche dalle dichiarazioni della ministra della Famiglia, Eugenia Roccella, che – commentando tutti i provvedimenti per il sostegno alle famiglie inserito in legge di Bilancio – aveva appunto parlato di "asilo gratis dal secondo figlio". In serata, però, è arrivata una precisazione da fonti di maggioranza: la Manovra prevede degli stanziamenti aggiuntivi per il bonus asilo nido, ma non ci sarà alcuna norma che lo rende gratuito dal secondogenito.

Cosa ha detto Meloni sull'asilo gratis per il secondo figlio

Meloni, per la precisione, aveva detto:

Aumentiamo in modo significativo il fondo per gli asili nido: il nostro obiettivo è dire che al secondo figlio l’asilo nido è gratis. Questo è come vogliamo spendere le risorse: sono circa 150-180 milioni di euro che rafforzano il fondo sugli asili nido.

In una nota, però, il ministero dell'Economia aveva semplicemente fatto riferimento a un "rafforzamento del bonus asili nido" e anche Palazzo Chigi, nel comunicato seguito al Consiglio dei ministri, parlava semplicemente di un rafforzamento del bonus asili nido con un aumento del fondo di oltre 150 milioni. Insomma, nessun riferimento alla gratuità del nido per il secondogenito.

Quindi, per ricapitolare: in Manovra il governo ha rafforzato il bonus asilo, ma non c'è – almeno al momento, con l'iter parlamentare arriveranno comunque modifiche – alcun riferimento a una norma che prevede l'asilo gratis per il secondo figlio tout court.

La critica di Giuseppe Conte

Non sono mancate le critiche a questa ambiguità. Il leader del Movimento Cinque Stelle, Giuseppe Conte, ha attaccato "le retromarce di Giorgia Meloni e dei suoi soci", sottolineando come dopo il Consiglio dei ministri sia Meloni che Roccella, ma anche il deputato Giovanni Donzelli, avessero parlato di asilo gratis dal secondogenito, per poi essere smentiti in meno di 24 ore. "Si conferma il governo delle prese in giro e dei bluff comunicativi", ha scritto Conte sui suoi canali social.