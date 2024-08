video suggerito

Arriva la Polmetro: il Viminale annuncia una sezione di polizia per “presidiare banchine e treni” Una sezione speciale di polizia con il compito di pattugliare banchine e treni metropolitani nelle grandi città: è la Polmetro, di cui il ministro Piantedosi ha appena preannunciato l’istituzione. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Annalisa Girardi

5 CONDIVISIONI condividi chiudi

Arriva la Polmetro, la sezione speciale di polizia con il compito di pattugliare banchine e treni metropolitani nelle grandi città. Lo ha annunciato in un comunicato il ministero dell'Interno, una volta terminata la riunione che si è tenuta oggi al Viminale e che aveva al centro dell'agenda la sicurezza nelle grandi città. Era presente il ministro Matteo Piantedosi, il suo sottosegretario Nicola Molteni, ma anche sindaci, prefetti e questori di Roma, Milano e Napoli. Alla fine del vertice il ministro ha preannunciato, come si legge nella nota del Viminale, "l’istituzione della “Polmetro”, sezioni specializzate della Polizia di Stato che opereranno sulle linee della metropolitana delle tre grandi città presidiando banchine e treni".

Insomma, per garantire la sicurezza nelle stazioni metropolitane di grandi città come Roma, Milano e Napoli il ministero stanzierà delle speciali sezioni per pattugliare banchine e convogli. Non solo: nella nota del Viminale si annuncia anche "un ulteriore rafforzamento della presenza delle forze di polizia nei grandi centri commerciali". E si sottolinea che, per quanto riguarda sempre le forze di polizia nelle metropoli, dall’inizio dell'anno sono state assegnate complessivamente 3857 unità a Roma, 1653 a Milano e 1314 a Napoli. In riferimento all'operazione "stazioni sicure", invece, sono stati stanziati (sempre da inizio 2023) 205 militari a Roma, 174 a Milano e 116 Napoli "con l’obiettivo di presidiare sia le stazioni sia le aree urbane limitrofe".

Nel frattempo, sempre a tema sicurezza, questa settimana è atteso alla Camera il ddl Sicurezza, dopo gli ultimi voti nelle commissioni Affari costituzionali e giustizia.