Arriva a Roma la Summer Academy del Parlamento Ue, un evento per i giovani a un anno dalle elezioni Un evento dedicato ai giovani, a un anno dalle prossime elezioni europee, per discutere di vari temi legati all’Ue: a Roma arriva la Summer Academy del Parlamento europeo.

A cura di Annalisa Girardi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Speciale Europa ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

A Roma arriva la Summer Academy del Parlamento europeo. Un evento dedicato ai giovani, a un anno dalle prossime elezioni europee, per discutere dell'universo Ue. Saranno presenti la vicepresidente dell'Eurocamera, Pina Picierno, e diversi funzionari come Stephen Clark, il direttore degli uffici di collegamento del Parlamento europeo, Carlo Corazza, il direttore dell'ufficio dell'Europarlamento in Italia, e Antonio Parenti, il direttore della rappresentanza della Commissione europea in Italia.

Sul sito del Parlamento si specifica che l'evento sarà un'occasione per "approfondire la tua conoscenza dell'Unione europea, parlare con i membri del parlamento, lavorare sulle tue idee e costruire una rete di conoscenze e di contatti in tutta Italia! Parleremo dell'importanza delle prossime elezioni europee, nella primavera del 2024, e di come comunicare con efficacia le politiche europee e l'importanza della partecipazione alla democrazia in UE".

L'evento si terrà a Roma tra il 17 e il 19 luglio. Tra gli organizzatori anche insieme-per.eu, "una comunità di persone che credono nella democrazia e che vogliono darle un significato reale con l'avvicinarsi delle prossime elezioni europee". L'obiettivo è quello di mettere in contatto cittadini da tutta Europa in modo da condividere il dibattito sull'Europa e incoraggiare al voto per il prossimo appuntamento elettorale.

Le prossime elezioni europee si terranno tra il 6 e il 9 giugno 2024: le date erano state confermate a fine maggio dall'allora presidenza di turno svedese, che aveva comunicato la decisione presa dagli ambasciatori dell'Ue. Le elezioni si tengono ogni cinque anni e sono "il più rande appuntamento elettorale transnazionale al mondo". Dopo aver rinnovato i propri membri, provenienti da tutti i Paesi Ue, il Parlamento vota per eleggere il presidente della Commissione e approvare l'intera squadra dei commissari.