C’è una data per le prossime elezioni europee: si terranno tra il 6 e il 9 giugno 2024 Le prossime elezioni europee si terranno tra il 6 e il 9 giugno 2024. “Le date sono state decise, ogni cittadino in ogni Stato membro andrà a votare. La democrazia europea oggi è più importante che mai”, ha commentato l’attuale presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola.

A cura di Annalisa Girardi

C'è una data per le prossime elezioni europee: si terranno tra il 6 e il 9 giugno 2024. La conferma è arrivata dalla presidenza di turno svedese, dopo che la questione è stata discussa nella riunione degli ambasciatori Ue: ora basta solo la ratifica ufficiale del Consiglio. I cittadini dei 27 Stati membri, quindi, saranno chiamati nel giugno del prossimo anno alle urne per rinnovare il Parlamento europeo, dove siedono i deputati provenienti da tutti i Paesi.

"La data per le prossime elezioni europee è stata decisa – ha detto in un video l'attuale presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola – Ogni persona in ogni Stato membro andrà a votare. La democrazia europea oggi è più importante che mai. Ogni voto è importante, deciderà la direzione in cui la nostra Unione andrà. Deciderà che Europa vogliamo vedere".

E ancora: "L'Unione europea non è perfetta. Evolve in continuazione. Il mondo cambia e noi dobbiamo cambiare con lui. Abbiamo bisogno delle riforme, non possiamo avere paura del cambiamento. Dobbiamo accoglierlo". Metsola ha poi aggiunto, lanciando un appello a tutti a recarsi alle urne: "L'Unione europea ha bisogno della partecipazione di tutti. Ognuno deve essere parte del più grande esercizio di democrazia in Europa. Non lasciate che qualcun altro decida per voi, venite tutti a votare".

La normative che definisce le tempistiche per le elezioni europee sono fissate dall'Atto elettorale del 1976, secondo cui le elezioni per il Parlamento Ue devono tenersi tra il giovedì mattina e la domenica successiva. Le prime elezioni si sono tenute tra il 7 e il 10 giugno 1979 e negli anni successivi le tornate sono sempre state celebrate a inizio giugno. Il prossimo anno, come detto, saranno tra il 6 e il 9 giugno.

Il Parlamento Ue è l'unica delle istituzioni europee eletta direttamente dai cittadini di tutti gli Stati membri. Viene rinnovato ogni cinque anni: dopo le elezioni per l'Eurocamera si eleggono anche il presidente del Consiglio Ue e quello della Commissione. È formato da 705 eurodeputati che provengono da tutti gli Stati membri e sono divisi in gruppi politici.