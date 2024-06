video suggerito

Al G7 in Puglia ci sarà anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky: la conferma di Meloni “Al G7 ci sarà anche Zelensky”. La conferma arriva da Giorgia Meloni. Il presidente ucraino sarà presente al summit che si terrà in Puglia dal 13 al 15 giugno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giulia Casula

Al G7 in Puglia, che si terrà dal 13 giugno al 15 giugno a Borgo Egnazia, sarà presente anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Lo ha confermato Giorgia Meloni durante il ricevimento in corso ai giardini del Quirinale per la Festa della Repubblica. La premier ha anticipato che oltre ai capi di governo dei Big 7 (Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito e Stati Uniti) e Papa Francesco, ci saranno "almeno una quindicina" di istituzioni internazionali che parteciperanno al forum intergovernativo.

Oltre a quella del presidente ucraino, nei giorni scorsi è arrivata la conferma della presenza del presidente turco Recep Tayyip Erdoğan che di recente ha avuto un colloquio telefonico con la premier. Al momento non è noto se Zelensky parteciperà anche alla cena di gala prevista in apertura del G7 e a cui sarà presente il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

La presenza del presidente ucraino avrà un impatto notevole considerato il momento in cui cadrà, ovvero subito dopo l'inizio della pesante offensiva del Cremlino ai danni della regione di Kharkiv. Secondo il Financial Times, in quei giorni Zelesnky e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden sigleranno un patto di sicurezza tra Washington e Kiev. Secondo il FT, si tratta di "un segnale di sostegno che mira a tranquillizzare Kiev dopo le relazioni ‘tese' che secondo alcuni funzionari ucraini hanno toccato il livello più basso dall'invasione, compiuta dalla Russia" a febbraio 2022.

L'intesa sarebbe "il più significativo" tra quelli che il governo ucraino ha già siglato con gli altri paesi dell'Alleanza Atlantica. Gli accordi assumono un impegno di lungo periodo basato sull'addestramento militare, la diffusione di informazioni di intelligence e il sostegno economico. Sempre secondo quanto riporta il FT, il patto di sicurezza tra Stati Uniti e Ucraina dovrebbe riuscire nell'intento di rasserenare i rapporti tra i due paesi dopo la comunicazione che il presidente americano non sarà presente al vertice di pace promosso da Kiev e che si terrà in Svizzera il 15 e 16 giugno. Washington ci sarà, ma non Biden, che sarà impegnato in un convegno del Partito democratico per la raccolta fondi in vista delle prossime presidenziali. "Non siamo mai stati così lontani da quando è iniziata la guerra. La situazione è molto, molto tesa", avrebbe commentato una fonte anonima del governo ucraino.