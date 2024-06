video suggerito

Affluenza elezioni europee 2024 al 25,1% alle ore 12 il 9 giugno: trainata dal voto regionale e amministrativo Nel secondo e ultimo giorno di votazioni per le elezioni europee 2024, alle ore 12.00 ha votato il 25,1% degli aventi diritto. Per attendere il dato definitivo bisognerà aspettare la chiusura dei seggi alle ore 23.00. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annalisa Girardi

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni europee 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Oggi, domenica 9 giugno 2024, i seggi elettorali sono aperti dalle ore 7.00 per il voto di rinnovo del Parlamento europeo. Ci si potrà recare alle urne fino alle ore 23.00: dopo lo stop alle operazioni di voto comincerà lo spoglio delle schede e in serata arriveranno gli exit poll e le prime proiezioni dei risultati. Alcuni Stati membri dell'Ue hanno già votato, l'Italia è l'ultimo Paese a chiudere le urne. All'ultima tornata elettorale, quella del 26 maggio 2019, l'affluenza definitiva era stata del 54,5%, in calo rispetto al 2014, quando si era recato ai seggi oltre il 57% degli aventi diritto.

In Italia i seggi sono aperti da ieri, sabato 8 giugno, alle ore 15.00: alle ore 23 di sabato l'affluenza alle urne era del 14,6%.

L'affluenza alle elezioni europee alle ore 12.00 al 25,1%

Secondo i dati definitivi, alle ore 12:00 di domenica 9 giugno l'affluenza alle urne per le elezioni europee è stata del 25,1%. L'affluenza è più alta rispetto al 2019 alle 12.00 (16,8%), ma in quell'occasione si votava solo di domenica. In rapporto a quella registrata alla stessa ora nel 2009, quando si è votato sabato e domenica, invece, è in calo (30,7%).