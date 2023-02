Affluenza e risultati delle Primarie Pd 2023, quando inizia lo spoglio e come funziona I seggi per votare alle primarie del Partito democratico sono circa 5.500 in tutta Italia e resteranno aperti dalle ore 8.00 alle ore 20.00. I risultati ufficiali verranno comunicati dalla sede nazionale dem. Sono previsti quasi un milione di elettori ai gazebo.

A cura di Annalisa Girardi

Dalle ore 8.00 di oggi, domenica 26 febbraio, sono aperte le votazioni per le primarie del Partito democratico per eleggere il nuovo segretario tra i candidati Elly Schlein e Stefano Bonaccini. Sono 5.500 i seggi allestiti in tutta Italia: ci saranno i tradizionali gazebo, ma non solo. Anche altri luoghi, come ad esempio librerie o circoli, si sono attrezzati per il voto, che stabilirà chi sarà il nuovo segretario del Pd. Dalle 17.30 la sala stampa nella sede nazionale sarà aperta per la comunicazione dei risultati. Ma quando arriveranno?

I seggi resteranno aperti fino alle 20 di domenica. Dalle 17.30 appunto, precisano sul sito del partito, sarà aperta la sala stampa presso la sede nazionale, a Roma, per la comunicazione dei risultati ufficiali. Lo spoglio inizierà immediatamente, appena verranno chiusi i seggi. Il regolamento del Pd precisa:

La Commissione nazionale, acquisiti tutti i verbali circoscrizionali, comunica i risultati del voto e convoca la prima riunione dell'Assemblea nazionale entro sette giorni. (…) Il Presidente dell'Assemblea nazionale proclama eletto alla carica di Segretario/a il/la candidato/a che, sulla base delle comunicazioni della Commissione nazionale, abbia riportato la maggioranza assoluta dei membri dell'Assemblea nazionale. Qualora nessun/a candidato/a abbia riportato tale maggioranza assoluta, viene eletto Segretario/a il candidato/a che abbia riportato il numero maggiore di voti in termini assoluti.

Sempre secondo il nuovo regolamento, possono votare tutti i cittadini italiani o dell'Unione europea residenti in Italia o di Paesi terzi con regolare permesso di soggiorno, che di riconoscono "nella proposta politica del Partito" e decidono per questo di "sostenerlo alle elezioni". Insomma, non è necessario essere iscritti al Pd per esprimere il proprio voto alle primarie.

Gli iscritti hanno già votato nei circoli, tra il 3 e il 19 febbraio. Un appuntamento che ha anche definito i due sfidati finali alle primarie, Stefano Bonaccini ed Elly Schlein. Il primo ai circoli ha ottenuto 79.787 voti, contro i 52.637 di Schlein. Secondo gli ultimi sondaggi, si recheranno ai gazebo almeno 900 mila cittadini. Alle ore 12 i presidenti dei seggi dovrebbero far sapere i primi dati sull'affluenza.

Ma bisognerà però aspettare la chiusura dei seggi alle ore 20 per sapere con precisione quante persone si sono recate a votare per le primarie del Pd. A queste vanno inoltre aggiunte quelle che si sono espresse online. Alle ultime elezioni primarie, che avevano eletto Nicola Zingaretti, si erano recate a votare un milione e mezzo di persone. Nel 2007, quando vinse Walter Veltroni, si erano espressi in 3,5 milioni.