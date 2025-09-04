Aereo militare israeliano a Sigonella, la Difesa: “Atterraggio tecnico, nessuna spia o rifornimento di armi”

Lo Stato Maggiore della Difesa ha risposto sul caso dei jet militari israeliani che hanno sorvolato il Canale di Sicilia e la base militare di Sigonella: “A bordo del velivolo era presente solo personale tecnico-logistico, non vi era e non è stato imbarcato alcun materiale o equipaggiamento”. Da parte degli attivisti della Global Sumud Flotilla resta il dubbio che l’operazione servisse a spiare la missione navale verso Gaza.

La Global Sumud Flotilla si prepara a salpare dalla Sicilia, anche se la partenza, prevista per oggi, è stata rimandata al 7 per via del maltempo che ha fatto slittare l'arrivo delle barche partite da Barcellona. E intanto, come vi abbiamo raccontato in quest'articolo, tre aerei militari israeliani hanno sorvolato martedì pomeriggio il canale di Sicilia e Sigonella. Al punto che il parlamentare di Avs Angelo Bonelli ha annunciato un’interpellanza urgente al governo, "per chiedere come sia possibile che aerei israeliani stiano sul territorio italiano”.

Uno degli aerei è poi atterrato martedì sera nella base militare italiana: il dubbio è che il loro intento fosse quello di spiare le operazioni della Global Sumud Flotilla, su cui si imbarcheranno anche quattro parlamentari italiani – Annalisa Corrado, Arturo Scotto, Marco Croatti e l'eurodeputata Benedetta Scuderi – oppure che siano arrivati alla base militare di Sigonella per ritirare armamenti.

Le preoccupazioni sono condivise anche dagli stessi attivisti che prendono parte alla missione: "Per quanto riguarda l'aereo israeliano atterrato a Sigonella dico solo che ci sembra una coincidenza particolare. Le nostre imbarcazioni in Spagna sono state raggiunte da dei droni di controllo, io non posso dire fossero israeliani. C'erano e durante la navigazione notturna li hanno seguiti. La verità è che di fatto ci aspettiamo che stiano monitorando la dimensione dell'iniziativa, non siamo sorpresi", ha detto Maria Elena Delia, portavoce per l'Italia della global sumud Flotilla, arrivata a Siracusa, chiedendo "al governo di tutelare la nostra incolumità, visto che noi non stiamo facendo nulla di illegale".

"A mare – ha aggiunto – ci aspettiamo il blocco come c'è sempre stato nelle precedenti missioni però questa volta saremo tanti, tante barche, tante persone e quindi in qualche modo non è scontato l'esito".

"A Siracusa – ha sottolineato ho trovato una splendida accoglienza: è straordinaria, la città è in festa, è meraviglioso. Domenica mattina partiranno da Augusta una ventina di barche a vela per raggiungere Gaza, e le imbarcazioni a motore avranno a bordo degli aiuti umanitari".

La Difesa: "Aereo israeliano a Sigonella? Atterraggio tecnico-logistico"

In merito alla vicenda, "In relazione alle notizie riguardanti l'atterraggio di un velivolo militare israeliano presso la base di Sigonella", lo Stato maggiore della Difesa precisa in una nota che martedì "un aeromobile C-130 appartenente alle Forze Armate israeliane ha effettuato un atterraggio tecnico presso la U.S. Navy Air Station di Sigonella (Catania), nell'ambito di un'attività addestrativa e di supporto logistico (rifornimento) previamente autorizzata secondo le procedure previste dalla normativa nazionale e internazionale vigente. A bordo del velivolo era presente solo personale tecnico-logistico, non vi era e non è stato imbarcato alcun materiale o equipaggiamento. Pertanto, durante la sosta, della durata di circa 3 ore e 30 minuti, il velivolo ha ricevuto esclusivamente supporto logistico da parte del personale statunitense presente nella base. Si ribadisce che l'utilizzo dello spazio aereo e delle infrastrutture militari italiane avviene nel pieno rispetto del quadro normativo nazionale e degli accordi internazionali in essere".