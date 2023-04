Addio al Rdc, come funzioneranno Assegno di inclusione e Strumento di attivazione dal 2024 L’addio al Reddito di cittadinanza è vicino. Al suo posto arriveranno Assegno di inclusione e Strumento di accettazione: vediamo come funzioneranno le nuove misure, inserite nel decreto Lavoro che arriverà in Cdm il 1° maggio.

A cura di Annalisa Girardi

Bisognerà aspettare il decreto Lavoro che finirà sul tavolo del Consiglio dei ministri il 1° maggio per avere tutte le conferme definitive, ma è ormai chiaro che l'addio al Reddito di cittadinanza è sempre più vicino. Da un lato, sarà sostituito con l'Assegno di inclusione, la nuova misura di contrasto alla povertà che però avrà un importo molto più basso del Rdc e potrà essere richiesto solamente i nuclei familiari con "non occupabili", cioè minori, over 60 e disabili. Dall'altro, verrà implementato lo Strumento di attivazione, pensato per le persone tra i 18 e i 59 anni che possono lavorare e che si trovano al momento in povertà: si tratta di un assegno dal valore di 35o euro che però sarà erogato solo a chi, indirizzato a un centro per l'impiego, prende intanto parte ad attività formative o a progetti utili per la collettività.

A quanto ammonta l'Assegno di inclusione e chi ne ha diritto

Vediamo nello specifico come funzioneranno entrambe queste misure, secondo quanto indicato dall'ultima bozza filtrata alla stampa. Per quanto riguarda l'Assegno di inclusione, come abbiamo detto, sarà destinato ai nuclei familiari in stato di povertà in cui sono presenti persone che non possono lavorare, come minori, anziani e disabili. L'importo può arrivare fino a 500 euro, moltiplicati per la scala di equivalenza fino a un massimo di 2,2 (2,3 nel caso di disabili gravi). Si tratta di una scala variabile, che vale 1 per il primo componente, 0,5 per i componenti disabili, 0,4 per gli over 60, 0,10 per i minori e 0,15 per i bambini fino a due anni.

Chi può richiederlo? Potranno beneficiare della misura i nuclei con un Isee non superiore a 7.200 euro. E quanto dura? L'assegno può essere erogato per un periodo continuativo non superiore ai 18 mesi. Può essere rinnovato per altri 12 mesi, ma solo dopo la sospensione di un mese.

Come funziona lo strumento di attivazione

Per quanto riguarda i cosiddetti "occupabili", invece, è previsto un assegno massimo di 350 euro per chi si affida però a un centro per l'impiego per trovare lavoro e accetta nel frattempo di prendere parte ad attività formative o progetti utili alla collettività. A differenza dell'assegno di inclusione, che partirà dal 1° gennaio 2024, lo strumento di attivazione dovrebbe essere disponibile già dal 1° settembre 2023: in legge di Bilancio, d'altronde, il governo aveva tagliato le mensilità del Reddito di cittadinanza per gli occupabili, che già dal prossimo autunno perderanno quindi il beneficio.

Sempre nella bozza che dovrebbe andare in Cdm il 1° maggio si legge anche il sussidio scade se si rifiuta un'offerta di lavoro secondo alcuni criteri, che dipendono dal contratto che viene proposto. Se si riceve un'offerta di lavoro a tempo indeterminato o determinato superiore a 12 mesi, c'è l'obbligo di accettazione in tutto il territorio nazionale senza limiti di distanza. Se invece il contratto è fino a 12 mesi, c'è l'obbligo di accettare solo se il luogo di lavoro non dista più di 80 chilometri dal domicilio di chi lo richiede.