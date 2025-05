Abbraccio tra Meloni e Zelensky alla messa di insediamento del Papa: Vance e il leader di Kiev si stringono la mano Arrivato sul sagrato di Piazza San Pietro per la messa di inizio Pontificato di Papa Leone XIV, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha salutato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ed è andato ad abbracciare la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Non si sa cosa si siano detti i due, dopo le polemiche degli ultimi giorni per l’assenza di Meloni al vertice dei cosiddetti “volenterosi” a Tirana. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Annalisa Cangemi

Alla messa di insediamento di Papa Prevost hanno partecipato diversi leader mondiali, e come era già avvenuto in occasione dei funerali di Papa Francesco, l'evento, in una piazza San Pietro gremita con oltre 250mila fedeli piazza, può trasformarsi in un'importante occasione per far procedere anche i dossier internazionali, come la guerra in Ucraina e le difficili trattative aperte tra Mosca e Kiev.

Presenti alla cerimonia di inizio pontificato di Leone XIV la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il capo dello Stato Sergio Mattarella, accompagnato dalla figlia Laura, la presidente della commissione Ue Ursula Von der Leyen, il vicepresidente Usa Jd Vance, presente con la moglie Usha, e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Le telecamere di Fanpage.it, oltre a riprendere lo scambio di saluti tra Mattarella e il presidente ucraino Zelensky, hanno filmato la stretta di mano tra il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance e il leader di Kiev, che prima della messa di inizio pontificato si è avvicinato all'area di piazza San Pietro in cui si trovava la delegazione italiana, guidata anche dal vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Nel video si vede anche un caloroso abbraccio tra Zelensky e Meloni, che in occasione dei funerali di Bergoglio avevano avuto un colloquio a Palazzo Chigi. Non si sa cosa si siano detti i due durante l'abbraccio. Ma di certo il gesto suscita più di qualche domanda, dopo le polemiche degli ultimi giorni dovute all'assenza di Meloni al vertice dei cosiddetti "volenterosi" in Albania insieme a Zelensky, a seguito dei primi colloqui a Istanbul per avviare un negoziato di pace.

Giorgia Meloni aveva giustificato la sua assenza al vertice spiegando che i leader avevano parlato "di invio di truppe" a Kiev, una soluzione che non è stata mai considerata dall'Italia.Il presidente francese Macron ha però smentito poco dopo la versione di Meloni: "C’è un errore di interpretazione, si è parlato di cessate il fuoco". Macron in sostanza ha spiegato che non si è affrontato il tema dell'invio di truppe di interposizione, ma solo di cessate il fuoco. "Guardiamoci dal divulgare false informazioni, ce ne sono a sufficienza di quelle russe", ha detto Macron alla presidente del Consiglio.

Riconciliazione tra Vance e Zelensky?

Una delle scene immortalate dalle telecamere, che si sono verificate a margine della messa di insediamento di papa Leone XIV a piazza San Pietro, è la stretta di mano tra il vice presidente americano Jd Vance ed il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Un rapido saluto, durato molto meno dell'abbraccio tra Zelensky e Meloni, che potrebbe far pensare a una ‘riconciliazione tra i due, dopo il violento scontro che si è consumato a febbraio alla Casa Bianca, quando il leader di Kiev ra era stato duramente attaccato, in particolare proprio da Vance. La stretta di mano arriva dopo quella già avvenuta con Donald Trump il 26 aprile scorso in occasione delle esequie di Papa Francesco, con la storica foto del colloquio tra i due all'interno della Basilica di San Pietro.

Prima dell'inizio della cerimonia il ministro degli Esteri Tajani aveva avuto un breve scambio con il presidente del Perù e con il governatore di Chiclayo, diocesi legata alla storia pastorale del nuovo Pontefice. Sul sagrato di San Pietro, tra le autorità presenti, c'era anche il vicepresidente del Csm Fabio Pinelli, oltre al presidente della Camera Lorenzo Fontana e, in rappresentanza del Senato, la vicepresidente Licia Ronzulli: il presidente dell'assemblea di Palazzo Madama, Ignazio La Russa, era invece impegnato alla comunione di sua nipote. Tra gli ex premier, hanno partecipato Matteo Renzi e Mario Monti.

Zelensky ricevuto da Papa Leone XIV

La Santa Sede ha confermato che Papa Leone XIV riceverà oggi in udienza il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky. In mattinata, Prevost ha invece già incontrato Dina Ercilia Boluarte Zegarra, capo di Stato del Perù, Paese di adozione del pontefice.