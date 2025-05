Guerra Ucraina-Russia, i negoziati in diretta, da oggi colloqui tra delegazioni di Mosca e Kiev, assenti Putin e Zelensky

"La Russia deve dare un segnale per la pace, un faccia a faccia oggi avrebbe prodotto risultati". È il messaggio lanciato ieri dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky da Ankara, dove ha incontrato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Il leader ucraino ha sfidato il rivale russo a presentarsi in Turchia per negoziare direttamente: "Se ci fossimo seduti al tavolo con Putin forse non saremmo arrivati alla pace, ma avremmo raggiunto sicuramente un qualche risultato". La sua assenza, invece, dimostra "una mancanza di rispetto personale, non solo nei confronti dell'Ucraina, ma anche nei confronti dei presidenti degli Stati Uniti e della Turchia" ha detto Zelensky.