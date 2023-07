Testamento di Berlusconi: a Marina e Pier Silvio la maggioranza Fininvest, a Marta Fascina 100 milioni A Marina e Pier Silvio Berlusconi andrà la maggioranza di Fininvest, alla compagna Marta Fascina un legato di 100 milioni e all’amico Marcello Dell’Utri uno da 30. È quanto contenuto nel testamento di Silvio Berlusconi, scomparso lo scorso 12 giugno.

A cura di Annalisa Girardi

Il testamento di Silvio Berlusconi è stato aperto ieri: il notaio Arrigo Roveda lo ha letto di fronte agli eredi, svelando le ultime volontà del Cavaliere sulla spartizione dell'eredità miliardaria. A farne trapelare pubblicamente il contenuto, nella mattina del 6 luglio, è l'Ansa, che specifica quanto andrà ai figli e quanto alla compagna Marta Fascina. Ai figli Marina e Pier Silvio, avuti con la prima moglie Carla Elvira Dall'Oglio, andrà la maggioranza di Fininvest: insieme raggiungono quindi il 53% del gruppo con quote paritarie. In una nota, firmata insieme ai fratelli Barbara, Eleonora e Luigi, avuti invece da Veronica Lario, comunque informano "che nessun soggetto deterrà il controllo solitario indiretto su Fininvest SpA, precedentemente esercitato dal padre stesso".

Le quote per i figli e il legato a Marta Fascina

È quanto si legge in una nota, in cui si specifica che il notaio che ha dato lettura delle volontà testamentarie provvederà nelle prossime ore agli adempimenti di legge. Nel testamento era anche specificato l'ammontare della quota destinata alla compagna Marta Fascina: 100 milioni di euro. Allo storico amico Marcello Dell'Utri, invece, andrà un legato di 30 milioni. "Per il bene che gli ho voluto e per quello che loro hanno voluto a me", aveva scritto in una frase rivolta ai figli Berlusconi. Altri 100 milioni andranno al fratello Paolo.

Il testamento scritto a gennaio 2022

Il testo del testamento era contenuto in una busta datata Arcore 19 gennaio 2022: "Cara Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Lugi, sto andando al San Raffaele, se non dovessi tornare vi prego di prendere atto di quanto segue", scriveva Berlusconi, spiegando ai figli di voler lasciare parte del patrimonio alla compagna e all'amico Dell'Utri. "Grazie, tanto amore a tutti voi, il vostro papà", firmava poi Berlusconi.

Ai due figli avuti dalla prima moglie Berlusconi ha lasciato anche il 60% delle proprietà (non collegate a Fininvest o altre società). Il restante 40%, invece, secondo quanto raccontano le agenzie di stampa, saranno spartite tra i tre figli avuti nel secondo matrimonio.

A quanto ammonta il patrimonio di Berlusconi

Il testamento del Cavaliere, scomparso lo scorso 12 giugno, era stato aperto già mercoledì 5 luglio, ma era stata attesa la chiusura dei mercati per far conoscere il contenuto ai figli. Inizialmente il testamento avrebbe dovuto essere aperto lo scorso 26 giugno, ma per problemi burocratici l'appuntamento era slittato. L'intero patrimonio di Berlusconi dovrebbe ammontare a svariati miliardi di euro, circa 6,9. È un capitale formato ovviamente dalle imprese, televisioni ed editoria, ma anche ville e jet privati. Il nucleo del patrimonio è chiaramente Fininvest, la holding attraverso cui sono passate le iniziative imprenditoriali di Berlusconi e che vale circa tre miliardi di euro. Ne fanno parte Mediaset, Mondadori e Banca Mediolanum, tutte quotate in Borsa.