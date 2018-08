Una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 è stata registrata oggi pomeriggio, 18 agosto, alle 16 e 30 a cinque chilometri a sud ovest da Costacciaro, in provincia di Perugia. La scossa è stata avvertita dalla popolazione ma la sua intensità, fortunatamente non elevata, non ha generato panico né allarmismo.

La terra continua a tremare in provincia di Campobasso

Intanto i sismografi dell'Istituto Nazionale di Geofisica continuano a registrare una lieve attività sismica in provincia di Campobasso, con decine di scosse che raramente hanno superato la magnitudo 2. Si tratta della stessa zona interessata dai terremoti del 14 e 16 agisto, l'ultimo dei quali – di magnitudo 5.1 – ha generato panico e causato qualche lieve danno, tanto che non poche persone hanno preferito trascorrere alcune notti in macchina per il timore di essere sorpresi da scosse più intense.

Secondo gli esperti, le centinaia di scosse registrate negli ultimi giorni sono la sequenza sismica dovuta al'attivazione di più faglie. Oltre 110 terremoti, a questa mattina, sono stati registrati nella zona di Campobasso a partire dal 14 agosto. "Al momento si tratta di un'ipotesi di lavoro, per verificare la quale servono ulteriori dati", ha spiegato il presidente dell' Ingv, Carlo Doglioni. "Questa zona – è stato precisato in un comunicato – è poco conosciuta dal punto di vista sismico per una limitata documentazione della sismicità storica. Vogliamo precisare che la faglia che sta scatenando i terremoti nelle ultime ore si trova a circa 10/15 chilometri più a Nord di quella che provocò il sisma di San Giuliano di Puglia, pur avendo caratteristiche simili".