Orrore negli Stati Uniti, dove un uomo di 49 anni ha finto di essere il padre di una ragazzina di 15 anni per poter trascorrere del tempo insieme a lei e violentarla indisturbato. Robert Havens, questo il nome del pedofilo, era solito recarsi in una struttura per malati di mente dove era ricoverata la giovane, e lì presentarsi al personale come il suo papà che andava a farle una visita e desiderava trascorrere qualche ora in sua compagnia. In realtà l'uomo impiegava quel tempo abusando dell'adolescente ripetutamente, fino a quando la ragazza – con problemi psichici – non ha trovato la forza di raccontare tutto quello che è stata a lungo costretta a subire.

Robert Havens è stato posto sotto inchiesta e quindi sottoposto a un processo che ne ha decretato la colpevolezza: le indagini hanno dimostrato come per mesi avesse abusato indisturbato della 15enne spacciandosi per suo padre. Condannato, dovrà scontare 15 anni di reclusione.