Ha scaraventato il suo nipotino di soli 2 anni in un forno bollente perché credeva di vedere in lui demonio e ora il piccolo lotta tra vita e la morte, con ustioni sul 50 per cento del corpo e attaccato ad una macchina che gli consente ancora di respirare. È successo ad Omsk, in Russia, dove il nonno del bambino, 53 anni, in preda ai fiumi dell'alcol, ha preso il bimbo e lo ha gettato in un forno ardente. Come riferisce il Daily Mail, Svetlana Ospennikov, portavoce del dipartimento sanitario regionale della cittadina russa, ha confermato che la vittima versa in gravi condizioni e la sua prognosi resta riservata: "Il paziente è ricoverato al momento nel reparto di terapia intensiva in coma – ha detto alla stampa locale – ma è ancora presto per fare previsioni. Sappiamo solo che i medici stanno facendo il possibile per alleviare la sua sofferenza".

Stando a quanto riportano i giornali locali, il nonno, ubriaco, avrebbe cominciato a urlare di vedere il diavolo nel suo nipotino di 2 anni, che stava accudendo dal momento che la mamma era a lavoro. Così, ha preso il piccolo e lo ha scaraventato nel forno rovente davanti agli occhi della nonna, che ha poi costretto a uscire dalla loro casa. Proprio la donna, insieme ad una vicina di casa, ha poi fatto irruzione all'interno ed è riuscita a salvare il bimbo, tirandolo fuori dal forno, mentre urlava a squarciagola, e chiamando i soccorsi. "Non abbiamo mai visto nulla del genere – ha raccontato uno dei sanitari giunti sul posto -. Siamo riusciti a riportare in vita il piccolo ma si vedeva che le sue condizioni erano critiche. Speriamo si riprenda". L'aggressore, intanto, è stato fermato. Secondo la polizia, aveva bevuto per diversi giorni e non era più lucido. Se condannato, potrebbe trascorrere molti anni in prigione. Non è la prima volta che in Russia si verifica un episodio del genere: alla fine di gennaio, Maxim Sagalakov è morto carbonizzato a soli 11 mesi di vita, ucciso dai nonni che non sopportando il suo pianto, sotto l'effetto della vodka, lo hanno gettato in una stufa a mattoni.